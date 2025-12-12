Квартальний дохід Broadcom зріс на 28% до 18,02 млрд дол.

12 декабря 2025 г., 13:35

Компанія Broadcom повідомила про результати четвертого кварталу, які перевершили очікування аналітиків щодо прибутків та виручки, і надала сильний прогноз на поточний квартал, що зумовлено високим попитом на технології штучного інтелекту.



Чистий прибуток компанії зріс на 97%, досягнувши 8,51 млрд дол. ($1.74 на акцію), порівняно з 4,32 мільярда (90 центів на акцію) за аналогічний період минулого року. Загальна виручка зросла на 28%, склавши 18,02 млрд дол., що перевищило середній прогноз LSEG у 17,49 млрд дол.



Генеральний директор Хок Тан (Hock Tan) заявив, що Broadcom очікує, що продажі чипів для АІ у поточному кварталі подвояться порівняно з минулим роком і досягнуть 8,2 млрд дол. Зростання відбувається як за рахунок кастомних рішень, так і завдяки напівпровідників для АІ-мереж. Загальна виручка в першому фіскальному кварталі, за прогнозами Broadcom, становитиме близько 19,1 млрд дол., що на 28% більше у річному обчисленні, і значно перевищує оцінку Волл-стріт у 18,3 млрд дол.



Поряд із Nvidia, компанія Broadcom є ще одним головним переможцем серед американських напівпровідникових компаній завдяки буму АІ. Акції зросли на 75% протягом 2025 року. Її кастомні чипи, такі як тензорні процесори Google (TPU), набирають обертів на ринку як прямий конкурент графічних процесорів Nvidia.



На конференц-дзвінку з аналітиками компанія повідомила, що додала п’ятого клієнта для своїх кастомних чипів. Також Broadcom розкрила, що Anthropic є раніше неназваним клієнтом, який розмістив замовлення на 10 млрд дол. на TPU Google протягом кварталу. Хок Тан підтвердив, що Anthropic використовує найновіший TPU Google під назвою Ironwood. Генеральний директор Broadcom зазначив, що інші клієнти "віддають перевагу контролювати власну долю, продовжуючи багаторічний шлях створення власних кастомних АІ-акселераторів, або XPUs".



Broadcom тепер має загальний портфель замовлень на суму 73 млрд дол. на кастомні чипи, комутатори та інші компоненти для центрів обробки даних, пов’язаних з АІ, на найближчі 18 місяців. У червні Broadcom заявляла про трьох клієнтів і чотири потенційних замовники для своїх кастомних АІ-чипів. У вересні компанія повідомила про четвертого клієнта-загадку з замовленням на 10 млрд дол., а у жовтні оголосила про партнерство з OpenAI для розробки чипів на замовлення.



Продажі чипів АІ відображаються у сегменті напівпровідникових рішень компанії, продажі якого склали 11,07 млрд дол., що на 22% більше порівняно з минулим роком. Інший ключовий сегмент Broadcom - корпоративне програмне забезпечення, яке включає пропозиції VMWare, зафіксував зростання на 26% до 6,94 млрд дол. продажів, також перевершивши очікування Волл-стріт. Компанія також оголосила про збільшення дивідендів на акцію з 59 до 65 центів.

