Чотири дні інтенсивного отримання системних знань з менеджменту й масштабування бізнесу від Сергія Петренко, що має 25 років менеджменту в tech-сфері

9-12 грудня 2025

Настав час знову прочитати мій «Курс молодого CEO». Нагадаю, що це курс з менеджменту для тих, хто ніколи не збирався ставати менеджером, а просто робив свій проект і раптом виявив, що він директор, юридичні та бухгалтерські питання викликають страх або відразу, а через наради та співбесіди не залишається часу на сам продукт.

Минулого разу, замість готового відеокурсу на 17 лекцій, семінар виглядав як 4-денний онлайн-івент, і мені це сподобалося, тому так воно буде виглядати і зараз. 4 дні, з 9 по 12 грудня цього року, я буду в прямому ефірі пояснювати, як справлятися з рутиною, які рішення треба приймати на старті проекту, як наймати і звільняти людей, чому не можна включати інвесторів в засновники і куди подіти втомлених партнерів – коротше, як обійти всі граблі, дбайливо розкладені на шляху молодої компанії. І тут же відповідати на питання, наводячи приклади і найрізноманітніші аналогії.

Вартість участі в семінарі – 500 євро. За ці гроші ви отримуєте повний доступ до курсу, доступ до запису семінарів на 90 днів, конспекти, списки літератури, яку навряд чи прочитаєте, і індивідуальну консультацію зі мною.

А якщо до 17 листопада скористаєтеся промокодом earlybird2025, то курс обійдеться на 15% дешевше.

Курс проводиться українською мовою.

