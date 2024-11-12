Google Україна та Мінекономіки дають можливість безплатно опанувати роботу з AI

12 ноября 2024 г., 17:35

Міністерство економіки України, Мінцифри та Google Україна запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення штучного інтелекту. Навчання орієнтоване на широку аудиторію від новачків до фахівців. Курси доступні українською та англійською мовами.

Завдяки цій платформі кожен зможе опанувати, як завдяки ШІ автоматизувати обчислення, обробку контенту, типові відповіді клієнтам та чимало іншого. Курси можна проходити у зручний час, відповідно до індивідуального графіка. Передбачені інтерактивні формати навчання – студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.

Запуск платформи для навчання навичкам роботи з ШІ є початком більшої співпраці між Міністерством економіки України та Google, спрямованої на розвиток цифрових навичок українців.

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