У лютому через Prozorro оголосили 295 закупівель дронів на 771 млн грн

8 марта 2024 г., 8:25

Протягом лютого замовники публічних закупівель уклали 28 тис. договорів на 42,8 млрд грн за результатами конкурентних торгів у Prozorro. Це дозволило державі заощадити 3 млрд грн, повідомляє «Міністерство економіки України».

Загалом минулого місяця в електронній системі публічних закупівель Prozorro було оголошено 33,5 тис. закупівель на 74,3 млрд грн. Найбільші витрати запланували спрямувати на харчові продукти (14 млрд грн), будівництво та ремонт доріг (5,7 млрд грн), закупівлю електроенергії (5.5 млрд грн), будівництво та ремонт будівель (4,8 млрд грн), придбання ліків (3,7 млрд грн).

Також через Prozorro оголосили 295 закупівель безпілотних літальних апаратів для «Сил оборони» на 771 млн грн та чотири тендери на зведення фортифікаційних споруд на 127 млн грн.

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