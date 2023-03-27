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Уряд покращує умови роботи для українських виробників БПЛА

27 марта 2023 г., 14:35
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«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що уряд ухвалив постанову, яка покращує умови для виробництва БПЛА в Україні. Нове законодавство прискорить купівлю дронів, їх постачання на фронт і головне – створить умови для українського бізнесу. Ухвалена постанова дає старт масовому виробництву БПЛА в Україні. Адже тепер виробникам не потрібно витрачати кілька місяців на паперову тяганину, а замість зайвої бюрократії вони можуть займатися безпосередньо виробництвом БПЛА.

Також виробники безпілотників зможуть отримувати більший прибуток і потім реінвестувати його в подальший розвиток. Одна з формул розрахунку закупівельної вартості БПЛА має такий вигляд: витрати на виробництво + відсоток від прибутку. Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги – 30%. Низький прибуток не дозволяв компаніям розвиватися. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні й залучити більше компаній до виробництва, держава підняла частку прибутку до 25%.

Крім цього, постанова спрощує укладання контрактів, приймання товару, допуск до експлуатації й постачання на фронт. З одного боку, підприємства отримують сприятливі умови для розвитку і масштабування, а з іншого – наші військові отримуватимуть швидше і більше безпілотників на фронті.

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