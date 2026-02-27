Українські електронні підписи тепер прирівнюються в Латвії до власноручних

27 февраля 2026 г., 13:35

Латвія стала першою країною, з якою Україна має повне взаємне визнання електронних підписів. З 2026 року українські електронні підписи (КЕП), що входять до Довірчого списку третіх країн Єврокомісії, прирівнюються в Латвії до власноручних підписів. Це має значно полегшити комунікацію та співпрацю між українськими громадянами в Латвії (наразі їх понад 31 тис.), а також між латвійськими та українськими бізнесами, державними та місцевими органами влади.

Відтепер громадяни України та представники українських компаній можуть користуватися цифровими послугами Латвії так само легко і без зайвої бюрократії, як і вдома. Більше не потрібно особистих візитів чи паперової тяганини, щоб: взаємодіяти з банками (підписувати електронні договори, акти, рахунки) з повною юридичною силою; подавати заяви про отримання державних та муніципальних послуг Латвії; вести бізнес (підписувати контракти з латвійськими партнерами онлайн).

Для взаємодії з латвійськими установами та бізнесом можна використовувати Дія.Підпис-EU або інші е-підписи українських центрів з оцінкою відповідності стандартам ЄС. Це стало можливим завдяки змінам до латвійського закону «Про електронні документи», які набули чинності цього року.

Нагадаємо, Україна визнала європейські КЕПи ще у 2023 році. Латвія зробила аналогічний крок у відповідь. Реформу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством розумного управління та регіонального розвитку Латвії (VARAM).

