Мінцифри підписало із Microsoft меморандум про співробітництво

18 февраля 2026 г., 15:35

Міністерство цифрової трансформації повідомляє про підписання меморандуму з корпорацією Microsoft про співробітництво для розвитку цифрової інфраструктури, впровадження інноваційних технологій та посилення екосистеми штучного інтелекту в Україні.

Серед ключових напрямів співпраці: розбудова сучасної та безпечної ІТ-інфраструктури; впровадження хмарних і гібридних рішень; покращення цифрових навичок; посилення AI-екосистеми, інфраструктури та інтеграції АІ-рішень; впровадження цифрових рішень у сфері інновацій і новітніх технологій.

«Продовження співпраці з Microsoft – це чіткий сигнал для інвесторів: попри війну, Україна залишається надійним партнером та місцем для інновацій. Разом ми зміцнюємо кіберстійкість, розширюємо доступ до цифрових сервісів і відкриваємо нові можливості для інноваційного майбутнього. Дякуємо партнерам за непохитну підтримку», – зазначив Олександр Борняков, т.в.о. міністра цифрової трансформації.

