На шляху до data driven-держави Мінцифра розпочинає аудит публічних сервісів та послуг

19 февраля 2026 г., 14:35

0

Tweet

Держава не має єдиного ресурсу з даними про всі державні й місцеві послуги та сервіси. Це створює дублювання процедур, уповільнює розвиток і породжує зайві папери, що змушує громадян та бізнес отримувати послуги за різними підходами.

Міністерство цифрової трансформації запускає загальнонаціональний скринінг публічних послуг, щоб: прибрати бюрократію та видалити сервіси, які вже нікому не потрібні; визначити процес та проблеми при наданні послуг, щоб прибрати застарілі, неактуальні процеси та прискорити отримання результату; забезпечити Paperless та цифрувати довідки, щоб органи не вимагали папірець, який і так є в системі; впровадити всюди data driven-підхід (рішення ухвалюватимуться не хаотично, а на основі реальних показників); оновити єдину базу про державні послуги й визначити план подальшого реінжинірингу.

На шляху планується здійснити повну інвентаризацію, ШІ-аудит та трансформацію. Протягом місяця всі надавачі послуг – міністерства, ЦНАПи, місцева влада, державні та комунальні підприємства – внесуть детальну інформацію в єдину систему. Штучний інтелект просканує масиви даних, щоб виявити дублювання, неактуальні процедури та штучні бар’єри, які ускладнюють життя. На основі цієї аналітики буде сформовано дорожню карту змін.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI