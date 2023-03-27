Лінійка Lenovo Legion поповнюється ноутбуками Slim 8-ого покоління

27 марта 2023 г., 13:25

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Компанія Lenovo анонсувала восьме покоління ноутбуків Lenovo Legion Slim: Lenovo Legion Slim 7i та 7 (16”), Lenovo Legion Slim 5i та 5 (16”) і — абсолютно новий формат, презентований цього року — Lenovo Legion Slim 5 (14”), який виводить потужність і портативність ноутбука на абсолютно новий рівень. Також новинки є першим поколінням, яке містить чіп з сімейства Lenovo Artificial Intelligence (LA). Це вбудовані мікросхеми зі штучним інтелектом, які забезпечують роботу технології Lenovo AI Engine+, що динамічно регулює теплову систему Lenovo Legion ColdFront 5.0 для оптимізації охолодження під час роботи та підтримки максимальної продуктивності з мінімальним шумом.



Ноутбуки серії Lenovo Legion Slim зі SD-слотом, технологією швидкої зарядки батареї, операційною системою Windows 11, тримісячним безплатним доступом до Xbox Game Pass Ultimate, а також зі звуком Nahimic від SteelSeries 3D та Lenovo Vantage створені для задоволення різноманітних потреб геймерів та допомагають їм отримати максимум від своїх пристроїв. Для користувачів цілодобово доступна технічна підтримка служби Lenovo Legion Ultimate Support. За допомогою Legion Arena користувачі зможуть створити власний ігровий центр із доступом до всіх своїх ігор в одному місці, аби не перемикатися між програмами.



“Компанія Lenovo завжди вірила в розширення можливостей гравців у виборі правильного пристрою для продуктивності в іграх і житті, — сказав Оуян Цзюнь (Jun Ouyang), віцепрезидент та керівник напрямку персональних комп’ютерів у Lenovo, Intelligent Devices Group. — Нова серія ігрових ноутбуків Lenovo Legion Slim разом з ігровими пристроями Lenovo Legion Pro Series, Legion Towers і Lenovo LOQ доповнюють наше ігрове портфоліо параметрами з додатковою можливістю налаштування, які задовольняють гравців із широким діапазоном ігрових цілей”.



Нове, восьме покоління серії Lenovo Legion Slim 7, розроблене аби задовольнити вимоги геймерів, яким необхідно легко запускати ігри ААА-класу і при цьому мати достатньо потужності для інших завдань, як-от стримінг, створення контенту або робочі обчислення. Lenovo Legion Slim 7i в максимальній конфігурації доступний з процесором Intel Core i9-13900H 13-го покоління, а Lenovo Legion Slim 7 — з AMD Ryzen 9 7940HS. Обидва пристрої працюють на Windows 11, мають графіку NVIDIA GeForce RTX 4070 (115 Вт) та оперативну пам’ять до 32 ГБ DDR5 з частотою 5600 МГц. На 16-дюймовому ігровому дисплеї Lenovo PureSight зі співвідношенням сторін 16:10.



Інженери Lenovo створили новинки, які залишаються прохолодними навіть під час великих навантажень, завдяки вдосконаленій системі охолодження ColdFront 5.0 від Lenovo Legion. Система включає чотири мідні гібридні теплові трубки, фазоперемінний термокомпаунд, а також абсолютно нові повітрозабірник та систему вентиляторів з 90 лопатенями — завдяки цьому шум вентилятора в режимі продуктивності не перевищуватиме 48 дБ. Вбудований ШІ-чіп Lenovo LA AI динамічно налаштовує теплові показники, щоб максимізувати частоту кадрів і мінімізувати шум, тож Lenovo Legion Slim 7i та 7 досягають теплової потужності до 140 Вт.



Батарея місткістю 99,99 Вт·год, що є найбільш можливим серед дозволених для перевезення в салоні більшості літаків, дає користувачам змогу безперервно працювати завдяки можливості автономної роботи до 10 годин, при цьому Super Rapid Charge забезпечує повну зарядку всього за 80 хвилин через тонкий адаптер потужністю 230 Вт. Обидва порти USB-C підтримують зарядку 140 Вт, а також DisplayPort 1.4. Технологія Wi-Fi 7 підтримується завдяки карті Filogic 380 Wi-Fi 7 від MediaTek, розробленій таким чином, щоб низька швидкість Інтернету не ставала на заваді до розв'язання задач.





Повнорозмірна клавіатура Lenovo Legion TrueStrike має повну цифрову панель, великі клавіші зі стрілками та хід клавіш 1,5 мм й призначена для комфортного користування протягом тривалих сеансів. Клавіатуру можна налаштувати як за допомогою змінних клавіш WASD, так і за допомогою RGB-підсвічування кожної клавіші Lenovo Legion Spectrum. Також доступне біле підсвічування для тих, хто віддає перевагу більш стриманому дизайну. Уся ця потужність вміщується в тонкому (17,99 мм у найтоншому місці) суцільнометалевому корпусі, доступному в сірому (Storm Gray) або білому (Glacier White) кольорах, і важить менш як 2 кг, роблячи Lenovo Legion Slim 7i та 7 найспритнішими ноутбуками серії Lenovo Legion Slim.



Нові Lenovo Legion Slim 5 та 5i доступні з діагоналлю 16 дюймів, та є навіть 14-дюймовий Lenovo Legion Slim 5 з панеллю OLED. Ноутбук Lenovo Legion Slim 5i у максимальній конфігурації доступний із процесором Intel Core i7-13700H 13-го покоління, а Lenovo Legion Slim 5 — з AMD Ryzen 9 7840HS. Обидві моделі пропонуються з графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуків, а Lenovo Legion Slim 5 також підтримує повну конфігурацію AMD з графічним процесором AMD Radeon RX 7600M XT. Система Legion ColdFront 5.0 зберігає прохолоду і тишу під час ігрових сесій, допомагаючи запобігти троттлінгу, завдяки більшим гібридним мідним тепловим трубкам і ребрам, фазоперемінному термокомпаунду, збільшеним повітрозабірникам і вихлопам, а також подвійній рідко полімерній 12-ватній системі вентиляторів з турбонаддувом.



У пристроях також передбачений ШІ-чіп LA1 AI, який працює в поєднанні з технологією Lenovo AI Engine+, контролюючи температуру для динамічного розподілу потужності між центральним і графічним процесорами для оптимізації продуктивності та мінімізації шуму вентилятора. Чіп LA у поєднанні з високопродуктивним графічним процесором, як-от NVIDIA GeForce RTX 4070, дозволяє Lenovo Legion Slim 5i відводити до 160 Вт тепла. Також доступний графічний процесор з меншою потужністю, завдяки якому корпус ноутбука стає ще більш витонченим (від 19,7 мм) та легшим (2,3 кг). Усі ноутбуки серії Lenovo Legion Slim 5 отримали до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 з частотою 5600 МГц із можливістю розширення до 64 ГБ після придбання. Під металевою кришкою ноутбука знаходиться 16-дюймовий ігровий дисплей Lenovo PureSight з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600) зі співвідношенням сторін 16:10, яскравістю 500 ніт та змінною частотою оновлення до 240 Гц.



Батарея місткістю до 80 Вт·год забезпечує до 8 годин автономної роботи та підтримує Super Rapid Charge, що означає менше часу на заряджання та більше часу у використанні. Завдяки порту USB-C із підтримкою заряджання потужністю 140 Вт зарядний пристрій Slim можна лишати вдома для ще більшої мобільності. Повнорозмірну клавіатуру Legion TrueStrike можна налаштувати за допомогою змінних накладок на клавішах WASD, а також 4-зонного RGB-підсвічування Legion Spectrum, що додає акценту пристроям у темно-сірому (Storm Grey) або світло-сірому (Misty Grey) кольорах. Для більш непомітного вигляду доступна повністю біла клавіатура з підсвічуванням.

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