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Виручка Xiaomi за квартал впала на 22,8% до 9,6 млрд дол., а за весь 2022 р. - на 14,7% до 40,77 млрд дол.

27 марта 2023 г., 15:25
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Китайський виробник смартфонів Xiaomi у п'ятницю повідомив про рекордне падіння доходів у четвертому кварталі, оскільки компанія пережила сповільнення споживання та перебої у виробництві через обмеження, запроваджені у Китаї через COVID-19.

Перші ознаки вказують на те, що економіка Китаю буде відновлюватися лише повільно, оскільки споживачі залишаються обережними у витрачанні грошей, попри послаблення обмежень на внутрішні та міжнародні подорожі.

Президент групи Xiaomi Лу Вейбін (Lu Weibing), виступаючи під час телефонної конференції, заявив, що зараз в Китаї спостерігаються перші ознаки відновлення у сегменті споживчої електроніки, але "на це потрібен час".

Він додав, що падіння в річному обчисленні може продовжитися в першій половині року, перш ніж відбудеться відскок.

Продажі Xiaomi в четвертому кварталі 2022 року досягли 66,05 млрд юанів (9,6 млрд дол.), що на 22,8% менше порівняно з 85,58 млрд юанів (12,46 млрд дол.) роком раніше.

Ці цифри дещо випередили очікування аналітиків, але вони знаменують собою четверте поспіль падіння доходів компанії і найбільше за всю історію.

Чистий прибуток за цей період впав до 1,46 млрд юанів (210 млн дол.), що на 67,3% менше, ніж 4,473 млрд юанів (650 млн дол.) роком раніше.

Виручка компанії за весь 2022 рік склала 280,04 млрд юанів (40,77 млрд дол.), що на 14,7% менше ніж за 2021 р., а чистий прибуток - 8,52 млрд юанів (1,24 млрд дол.), що на 61,4% менше. Обидва показники не виправдали очікувань аналітиків.

У четвертому кварталі загальне споживання в Китаї знизилося в більшості товарних категорій, оскільки різке скасування суворих обмежень через COVID-19 призвело до швидкого поширення інфекції по всій країні.

За даними Canalys, усі основні бренди смартфонів зазнали падіння продажів у Китаї за цей період. Однак найбільше постраждала компанія Xiaomi, поставки якої впали на 37% у річному обчисленні, свідчать дані дослідницької компанії.

Продажі смартфонів у Китаї зазнали рекордного падіння у 2022 році - на 14% до 287 мільйонів одиниць, свідчать дані Canalys. Вперше за останні десять років поставки впали нижче 300 мільйонів одиниць.

Xiaomi також стикається з проблемами в Індії, де вона не помітила зростання споживчих переваг до пристроїв вищого класу і в підсумку поступилася позицією найбільш продаваного телефонного бренду Samsung у четвертому кварталі.

Reuters підкреслює, що компанія Samsung, як і її конкуренти, також може зіткнутися з новими перевірками безпеки з боку індійської влади через занепокоєння національної безпеки щодо попередньо встановлених додатків.

Індія є найбільшим закордонним ринком Xiaomi та другим за величиною ринком смартфонів у світі.

Xiaomi також розширює свою діяльність на ринку електромобілів. У п'ятницю компанія заявила, що вона "на шляху" до досягнення своєї мети - масового виробництва своїх перших автомобілів у першій половині 2024 року. 

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