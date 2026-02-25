Мінцифра привела сервіс перевірки електронних підписів у відповідність стандартам ЄС

25 февраля 2026 г., 12:35

Міністерство цифрової трансформації України інформує про оновлення сервісу перевірки (валідації) електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua – тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу.

Тепер система автоматично розпізнає українські КЕП та підписи країн ЄС. Перевірити договір від європейського партнера можна так само швидко і легко, як і український КЕП. Це значно спрощує життя підприємцям, юристам та держслужбовцям.

Також тепер після перевірки будь-якого підпису – як українського, так і європейського – сервіс id.gov.ua генерує електронний звіт з печаткою КНЕДП «Дія». Цей звіт має юридичну силу – його можна сміливо додавати до справ компанії або надавати як доказ у держоргани чи суд.

Для адаптації систем, які вже інтегрували попередню версію сервісу, вона тимчасово залишається доступною. Але рекомендується перейти на нову версію до 01 червня 2026 року. Після цієї дати попередня версія підтримуватись не буде.

Проєкт реалізовується за підтримки проєкту Європейського Союзу DT4UA, який впроваджує Академія електронного управління.

