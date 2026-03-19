2,5 млн євро на розвиток українського кіберзахисту виділяють Нідерланди

19 марта 2026 г., 10:25

Уряд Нідерландів виділяє 2,5 млн євро на розвиток українського кіберзахисту. Нова грантова програма – це шанс для українських tech-компаній залучити фінансування, масштабувати свій продукт та вийти на європейський ринок.

Для цього українська компанія має створити спільний проєкт (консорціум) зі щонайменше однією компанією з Нідерландів та отримати до 250 тис. євро (100% покриття витрат грантом). На реалізацію ідеї відводиться 6 місяців.

Цільові напрямки: SOC-as-a-Service (інструменти для швидкого розгортання центрів кібербезпеки); Cloud Security (рішення для захисту та диверсифікації хмарних сховищ); IAM & Data Protection (сучасне управління доступом та захист електронної пошти); Digital Forensics (цифрова криміналістика, симуляції криз та інструменти для швидкого розслідування інцидентів).

Програма фінансується Нідерландами в межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи з кіберпідтримки України.

