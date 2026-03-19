 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

2,5 млн євро на розвиток українського кіберзахисту виділяють Нідерланди

19 марта 2026 г., 10:25

Уряд Нідерландів виділяє 2,5 млн євро на розвиток українського кіберзахисту. Нова грантова програма – це шанс для українських tech-компаній залучити фінансування, масштабувати свій продукт та вийти на європейський ринок.

Для цього українська компанія має створити спільний проєкт (консорціум) зі щонайменше однією компанією з Нідерландів та отримати до 250 тис. євро (100% покриття витрат грантом). На реалізацію ідеї відводиться 6 місяців.

Цільові напрямки: SOC-as-a-Service (інструменти для швидкого розгортання центрів кібербезпеки); Cloud Security (рішення для захисту та диверсифікації хмарних сховищ); IAM & Data Protection (сучасне управління доступом та захист електронної пошти); Digital Forensics (цифрова криміналістика, симуляції криз та інструменти для швидкого розслідування інцидентів).

Програма фінансується Нідерландами в межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи з кіберпідтримки України.

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  