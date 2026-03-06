Укртелеком та ДЦ «Парковий» запропонують бізнесу та держсектору посилену ІТ-безпеку

6 марта 2026 г., 12:45

0

Tweet

Найбільший оператор фіксованого зв’язку Укртелеком та Датацентр «Парковий» оголосили про стратегічне партнерство, орієнтоване на бізнес-структури та державні установи, які потребують гарантованої безперервності процесів, захисту від кіберзагроз та швидкого масштабування ресурсів. Поєднання розгалужених каналів зв’язку Укртелеком з високотехнологічними потужностями «Паркового» дозволить запропонувати клієнтам екосистему хмарних сервісів із рівнем доступності, що відповідають вимогам критичної інфраструктури та найвищим міжнародним стандартам безпеки.

У межах партнерства клієнтам стають доступні ключові інфраструктурні рішення: ІТ-інфраструктура в хмарі ЄС (сертифіковане рішення для розміщення віртуальних серверів у європейських датацентрах, що дозволяє реалізувати стратегії георезервування та безпечної міграції даних); ІТ-інфраструктура в українській хмарі (гнучка віртуальна інфраструктура (IaaS) з ресурсами CPU, RAM та SSD, сертифікована згідно з українськими (КСЗІ) та міжнародними вимогами захисту даних); захист критичної інформації (технологія захисту корпоративних даних від навмисного знищення або модифікації, що забезпечує недоторканість бекапів навіть у разі складних кібератак).

Співпраця Укртелеком та Датацентру «Парковий» створює фундамент для стабільної роботи цифрової економіки, забезпечуючи клієнтам доступ до технологій світового рівня з локальною підтримкою та експертизою.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI