«Укртелеком» приєднався до європейської телеком-спільноти ETIS

2 марта 2026 г., 12:25
«Укртелеком» приєднався до європейської телеком-спільноти ETIS

За заявою «Укртелекому», оператор став членом ETIS — європейської спільноти професіоналів телеком-галузі, яка об’єднує операторів зв’язку для обміну досвідом, співпраці та спільного пошуку рішень для розвитку цифрової інфраструктури.

Участь в ETIS відкриває для компанії нові можливості для діалогу з європейськими операторами: робочі групи, спільні ініціативи з бенчмаркінгу (зокрема TeBIT) та галузеві заходи спільноти.

Сьогодні телеком-індустрія працює в умовах підвищених безпекових ризиків і постійних технологічних викликів. Тому особливого значення набувають стійкість мереж, безперервність сервісів, кіберзахист і здатність швидко відновлювати інфраструктуру.

Зазначено, «Укртелеком» має унікальний практичний досвід роботи в таких умовах — компанія вже кілька років підтримує стабільну роботу мережі, відновлює пошкоджену інфраструктуру та забезпечує зв’язок під час повномасштабної війни. Цей досвід стане важливою частиною спільного професійного діалогу в межах ETIS.

«Стійкість у телекомунікаціях — це не лише про технології, а й про відповідальність. Приєднання до ETIS дає нам можливість ділитися практичним досвідом підтримки та відновлення критичної інфраструктури в екстремальних умовах і разом із європейськими партнерами посилювати безпечну та надійну цифрову інфраструктуру Європи», — зазначив генеральний директор Укртелеком Юрій Курмаз.

Членство в ETIS — це ще один крок «Укртелеком» до активної інтеграції в європейську професійну спільноту та спільної роботи над розвитком стійкої й безпечної телеком-екосистеми.

 

