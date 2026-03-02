«Укртелеком» приєднався до європейської телеком-спільноти ETIS

2 марта 2026 г., 12:25

За заявою «Укртелекому», оператор став членом ETIS — європейської спільноти професіоналів телеком-галузі, яка об’єднує операторів зв’язку для обміну досвідом, співпраці та спільного пошуку рішень для розвитку цифрової інфраструктури.



Участь в ETIS відкриває для компанії нові можливості для діалогу з європейськими операторами: робочі групи, спільні ініціативи з бенчмаркінгу (зокрема TeBIT) та галузеві заходи спільноти.



Сьогодні телеком-індустрія працює в умовах підвищених безпекових ризиків і постійних технологічних викликів. Тому особливого значення набувають стійкість мереж, безперервність сервісів, кіберзахист і здатність швидко відновлювати інфраструктуру.



Зазначено, «Укртелеком» має унікальний практичний досвід роботи в таких умовах — компанія вже кілька років підтримує стабільну роботу мережі, відновлює пошкоджену інфраструктуру та забезпечує зв’язок під час повномасштабної війни. Цей досвід стане важливою частиною спільного професійного діалогу в межах ETIS.



«Стійкість у телекомунікаціях — це не лише про технології, а й про відповідальність. Приєднання до ETIS дає нам можливість ділитися практичним досвідом підтримки та відновлення критичної інфраструктури в екстремальних умовах і разом із європейськими партнерами посилювати безпечну та надійну цифрову інфраструктуру Європи», — зазначив генеральний директор Укртелеком Юрій Курмаз.



Членство в ETIS — це ще один крок «Укртелеком» до активної інтеграції в європейську професійну спільноту та спільної роботи над розвитком стійкої й безпечної телеком-екосистеми.





