Lenovo представила Copilot+ ПК: Yoga Slim 7x і ThinkPad T14s Gen 6

21 мая 2024 г., 14:35

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Компанія Lenovo анонсувала пристрої Yoga Slim 7x і ThinkPad T14s Gen 6 — свої перші Copilot+ комп’ютери на базі Snapdragon X Elite. Оскільки індустрія ПК вступає в нову фазу ери штучного інтелекту, компанія Lenovo готова запропонувати нові рівні персоналізації комп’ютерів у своєму портфоліо ПК. Зазначено, інтелектуальна локальна обробка завдань на базі програмного забезпечення, підвищена продуктивність, креативність і безпека — все це в поєднанні з Copilot+ забезпечує новий досвід взаємодії з комп'ютером. Компанія Lenovo поповнює свій широкий асортимент пристроїв, програмного забезпечення та оптимізованих послуг із підтримкою штучного інтелекту двома новими ноутбуками користувацького та бізнес-сегментів — Lenovo Yoga Slim 7x і Lenovo ThinkPad T14s Gen 6.



Новий процесор Snapdragon X Elite створений компанією Qualcomm Technologies та містить 12-ядерний центральний процесор Qualcomm Oryon, графічний процесор Qualcomm Adreno і спеціальний нейронний процесор Qualcomm Hexagon. Завдяки цьому нові ноутбуки забезпечують найвищу питому продуктивність ПК на Ват із найшвидшим на сьогодні нейронним процесором, що обробляє до 45 TOPS. Останні удосконалення від Microsoft і Copilot+ дають користувачам доступ до можливостей великої мовної моделі (Large Language Model, LLM) навіть у режимі офлайн. Новітні ноутбуки Lenovo роблять доступною простору базу знань Copilot+, що дає користувачам змогу досліджувати нескінченні творчі можливості. Використовуючи генеративний штучний інтелект і машинне навчання, Copilot+ допомагає створювати переконливі тексти, захватні візуальні ефекти та оптимізувати звичайні продуктивні завдання. Завдяки можливості працювати в автономному режимі так само ефективно, як і в Інтернеті, Yoga Slim 7x і ThinkPad T14s Gen 6 встановлюють нові стандарти в галузі інноваційних комп'ютерів зі штучним інтелектом, обіцяючи кінцевим користувачам футуристичний і спрощений користувальницький інтерфейс.



«Вступаючи в еру ПК зі штучним інтелектом — а це переломний момент на ринку, який буває раз на 30 років, — ми пишаємося тим, що можемо запропонувати одне з найширших портфоліо пристроїв з підтримкою ШІ, рішень із підтримкою ШІ та оптимізованих для клієнтів у всьому світі, роблячи штучний інтелект доступним для всіх, — прокоментував Лука Россі (Luca Rossi), віцепрезидент Intelligent Devices Group в Lenovo. — Lenovo Yoga Slim 7x і ThinkPad T14s Gen 6 — новітні складові портфоліо пристроїв Lenovo, які використовують нову потужність штучного інтелекту, включаючи багатоденну роботу від акумулятора та швидшу й безпечнішу кастомізовану роботу, яка надає користувачам максимальні персоналізацію та контроль, розкриваючи їхній необмежений потенціал для творчого вираження та неперевершеної продуктивності».



«Синергія між Lenovo та Microsoft є свідченням нашого спільного бачення інновацій та досконалості. Наше партнерство відіграло важливу роль у розширенні меж можливого, надаючи передові технології, які дають змогу як окремим користувачам, так і організаціям досягати більшого. Представляючи нове покоління Copilot+ ПК від Lenovo, Yoga Slim 7x і ThinkPad T14s Gen 6, ми встановлюємо новий стандарт для обчислень із підтримкою штучного інтелекту, пропонуючи неперевершений інтуїтивно зрозумілий і трансформаційний досвід. Прихильність компанії Lenovo до якості в поєднанні з майстерністю Microsoft у галузі штучного інтелекту гарантує нашим клієнтам доступ до найсучасніших і надійних рішень на ринку», – заявив Марк Лінтон (Mark Linton), віцепрезидент Device Partner Sales, Microsoft.



З Lenovo Yoga Slim 7x на базі штучного інтелекту кріейтори можуть витрачати менше часу на редагування, рендеринг і обробку та більше часу на створення, де б вони не були. Нейронний процесор Hexagon у процесорі Snapdragon X Elite у новому пристрої Lenovo Yoga Slim 7x надає творцям вбудований доступ до таких функцій, як створення зображення за текстовим описом, розширені функції редагування фото та відео, створення тексту та отримання підказок з щодо покращень, а також багато інших функцій, які вивільняють час на створення нових творчих проєктів. Додаткові інтелектуальні можливості включають покращену якість і функціональність камери та відеодзвінків, аудіо високої чіткості без втрат, стрімінг 4K, швидше підключення до Інтернету та посилену безпеку. Це означає, що хоча Lenovo Yoga Slim 7x може виконувати навіть складні завдання у швидкому темпі, пристрій також надзвичайно енергоефективний при зниженні навантаження, що забезпечує його автономну роботу до кількох днів від батареї 70 Вт-год. Lenovo AI Core також працює в парі з процесором Snapdragon X Elite, щоб інтелектуально визначати точний сценарій користувача, динамічно регулюючи потужність і ефективність залежно від поставленого завдання. Це означає доступ до потужних функцій з підтримкою штучного інтелекту в тонкому портативному пристрої, готовому до роботи будь-коли та де завгодно.



Lenovo Yoga Slim 7x має вагу 1,28 кг і товщину 12,9 мм. Проєкти, створені на Lenovo Yoga Slim 7x, візуалізуються на сенсорному дисплеї PureSight OLED з діагоналлю 14,5 дюйма, співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю 3K (3072x1920), частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю 1000 ніт із підтримкою 100% колірної гами sRGB і P3, а також з підтримкою технології зниження блакитного випромінювання TUV Rheinland Low Blue Light. Інфрачервона вебкамера з роздільною здатністю FHD (1920 x1080) та інтерфейсом мобільного промислового процесора (MIPI) забезпечує чіткіше зображення під час відеодзвінків і має чотири мікрофони Voice ID для максимально точної передачі розмови. Аудіо звучить з реалістичною чистотою завдяки звуковій системі Lenovo Premium Suite із чотирма динаміками. Клавіатура Premium Suite має хід 1,5 мм на кожній з клавіш. Застосування нового покриття Yoga з довготривалими жировідштовхуючими властивостями покращує досвід набору тексту, а трекпад розміром до 135x80 мм забезпечує більшу точність у дорозі.



Lenovo Yoga Slim 7x має екологічний дизайн і не має пластику в пакувальних матеріалах. Пристрій поставляється в коробках із FSC-сертифікованого паперу й інших контрольованих матеріалів, для амортизувальних блоків використовується пресована паперова маса, а сумка, що входить у комплект, виготовлена зі швидко відновлюваного бамбукового волокна. Також компанія Lenovo забезпечує для покупців пристрою послугу компенсації CO2. Вона компенсує приблизні викиди вуглекислого газу, які провокує пристрій в ході експлуатації протягом свого середнього терміну служби. Для цього компанія купує компенсаційні кредити для підтримки таких перевірених проєктів як CDM, Gold Standard, Climate Action Reserve і кліматичних заходів ООН, спрямованих на зменшення викидів CO2 в атмосферу.

Yoga Slim 7x також відповідає вимогам для надання послуги Lenovo Premium Care — розширеної служби підтримки, яка забезпечує персоналізоване обслуговування обладнання та програмного забезпечення від досвідчених технічних фахівців зі швидким ремонтом у разі потреби.



ThinkPad T14s Gen 6 — це перший комерційний Copilot+ ПК від Lenovo, який знаменує собою значний крок у сфері комерційних ПК із ШІ. Завдяки вдосконаленому процесору Snapdragon X Elite, інтегрованому графічному процесору Adreno та системі штучного інтелекту пристрій ThinkPad T14s Gen 6 забезпечує якісну взаємодію з користувачем, яка встановлює новий стандарт у продуктивності та ефективності для бізнес-ноутбуків на ОС Windows. Інтегрований нейронний процесор з обчислювальними можливостями 45 TOPS робить доступними на пристрої потужні можливості штучного інтелекту, зосереджені на підвищенні продуктивності та полегшенні процесів створення. Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 дозволяє користувачам досліджувати творчі можливості за допомогою нових інструментів. Copilot+ допомагає оптимізувати звичайні завдання завдяки потужності генеративного штучного інтелекту та машинного навчання, а завдяки повній інтеграції додатків Microsoft 365 ефективність роботи виходить на такий рівень, ніби у користувача під рукою завжди є персоналізований помічник на основі ШІ.



ThinkPad T14s Gen 6, оснащений високошвидкісною пам’яттю LPDDR5x6 об’ємом до 64 ГБ і втілений в елегантному ультратонкому формфакторі 14 дюймів із вузькими рамками, ілюструє професійну витонченість. Користувачі можуть випробувати якість відеозв’язку завдяки зручній комунікаційній панелі, на якій розміщено інфрачервону камеру з роздільною здатністю FHD (1920x1080), інтерфейсом мобільного промислового процесора (MIPI) та з фізичним затвором для конфіденційності. Користувачі можуть залишатися на зв’язку завдяки Wi-Fi 7 і додатковим можливостям зв’язку 5G, який працює в діапазоні частот нижче 6 ГГц, забезпечуючи постійне підключення, де б вони не були. Пристрій має батарею місткістю 58 Вт-год, щоб забезпечити користувачам багатоденний термін служби батареї за допомогою більш енергоефективної панелі дисплея з низьким споживанням енергії.



Завдяки тривалому тристоронньому співробітництву компанії Lenovo, Qualcomm Technologies і Microsoft підготували розлогий список із понад ста корпоративних програмних застосунків від незалежних постачальників програмного забезпечення (Independent Software Vendors, ISV), оптимізованих для нативної функціональності Windows на базі процесора Snapdragon. Компанії мають перспективний підхід та зосереджені на таких критично важливих сферах, як керування пристроями, співпраця, продуктивність і комплексний підхід до захисту даних і систем, який охоплює рівень апаратного забезпечення і закінчує хмарними службами. Завдяки цьому вони активно співпрацюють з передовими компаніями у сфері комерційного ПЗ, однією з яких є DynamoAI, що використовує технології ШІ, розроблені для виводу ефективності та захисту на найвищий рівень.



Постійний захист пристроїв і даних організацій, а також захист конфіденційності в епоху ШІ є критично важливими. ThinkPad T14s Gen 6 допомагає керувати та мінімізувати ризики на кожній кінцевій точці завдяки надійним функціям безпеки ThinkShield і рішенням, які надають пріоритет захисту без компромісів для ефективності. Партнери з ПЗ, такі як SentinelOne, дозволяють підприємствам зокрема забезпечувати надійний багаторівневий захист від програм-вимагачів. Крім того, ThinkShield забезпечує виявлення загроз і захищений процес завантаження на основі штучного інтелекту, а вбудоване програмне забезпечення з самовідновленням забезпечує надійну основу для загальної безпеки системи, що працює у поєднанні з Qualcomm Secure Processing Unit із рішенням Microsoft Pluton.



Спираючись на великий досвід компанії Lenovo у створенні ноутбуків ThinkPad на базі ARM для корпоративного використання, ThinkPad T14s Gen 6 виділяється набором масштабованих функцій безпеки, послуг налаштування та розгортання на базі Lenovo TruScale. Це дає змогу ІТ-адміністраторам стратегічно точно та впевнено керувати розгортанням ПК з ШІ наступного покоління у своєму парку. Ці служби призначені для захисту конфіденційної інформації та забезпечення гнучкості та контролю, необхідних для задоволення конкретних бізнес-потреб для більш масштабного розгортання.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365