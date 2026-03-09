Дохід «Укртелеком» у 2025 році склав близько 5,2 млрд грн

9 марта 2026 г., 14:25

2025 рік для АТ «Укртелеком» став роком технологічного масштабування, фінансової стабільності та подальшої інтеграції до європейської телеком-спільноти. Компанія інвестувала в розбудову оптичної інфраструктури, посилення енергонезалежності та кіберзахисту мережі, забезпечувала електронними комунікаційними послугами Сили Безпеки та Оборони України, державні органи, бізнес, об’єкти соціальної інфраструктури та населення по всій країні.



За підсумками 2025 року загальний дохід компанії склав близько 5,2 млрд грн, що майже на 7% більше, ніж попереднього року.



EBITDA перевищила 1,2 млрд грн — це на 31% більше порівняно з попереднім роком. Рентабельність EBITDA зросла на 4,3 відсоткових пункти і склала 24%, що свідчить про підвищення операційної ефективності бізнесу навіть в умовах повномасштабної війни.



Капітальні інвестиції становили близько 500 млн грн і були спрямовані насамперед на розвиток оптичної інфраструктури та енергетичну стійкість мережі.



У 2025 році «Укртелеком» перерахував до бюджетів усіх рівнів майже 1,6 млрд грн податків і зборів.



Компанія продовжує системну модернізацію та розвиток мережі на базі технології GPON — з уніфікованими технічними стандартами та централізованим моніторингом. У 2025 році прокладено 4,5 тис. км волоконно-оптичного кабелю, а загальна протяжність оптичної мережі оператора досягла майже 93 тис. км.



З 1 січня 2026 року Укртелеком встановив новий стандарт швидкості для домогосподарств, підключених до GPON мережі по всій країні — до 1 Гбіт/с. Абоненти отримали можливість користуватися гігабітним інтернетом незалежно від наявного тарифного плану та «за замовчуванням» – тобто без необхідності звертатися до контакт-центру чи центрів обслуговування абонентів та без будь-яких прихованих умов. Цей крок став логічним результатом здійснених інвестицій та щоденної роботи команди в умовах повномасштабної війни і є послідовним вкладом компанії в комфорт життя клієнтів та цифрову стійкість країни.



Кількість підключень до оптичної мережі зростає в усіх сегментах. Станом на кінець 2025 року частка користувачів оптичного інтернету перевищила 80% від загальної абонентської бази інтернет-користувачів «Укртелеком». Дохід від надання послуг оптичного інтернету за 2025 рік зріс на 12%.



Оптичне покриття «Укртелеком» на кінець 2025 року охоплює 3,4 млн українських домогосподарств. Сучасними оптичними сервісами компанії користуються 1 388 медичних та 1 926 освітніх закладів.



У 2025 році мобільний оператор «ТриМоб», єдиним засновником якого є «Укртелеком», впровадив надання послуг мобільного зв’язку стандарту LTE/4G. Це розширює можливості користувачів мобільного інтернету та є ще одним напрямом модернізації телекомунікаційних активів «Укртелеком».



«Укртелеком» має унікальний досвід роботи в умовах повномасштабної війни — від підтримки стабільності та відновлення пошкодженої мережі до розбудови сучасної енергонезалежної оптичної інфраструктури. Компанія активно ділиться цим досвідом із європейськими партнерами.



У 2025 році «Укртелеком» став першою українською компанією-членом Connect Europe, що об’єднує провідних операторів Європи. Це стратегічний крок на шляху інтеграції України до єдиного цифрового простору ЄС.



Генеральний директор «Укртелеком» Юрій Курмаз зазначив: «У 2025 році ми продовжили інвестувати у стійкість мережі — в оптичну інфраструктуру, енергонезалежність та кіберзахист. За роки повномасштабної війни ми зробили стратегічний вибір: не відновлювати “вчорашнє”, а будувати надійну, енергонезалежну та кіберстійку мережу з використанням сучасних оптичних технологій. Сьогодні протяжність нашої оптики вже досягла 93 тисяч кілометрів — і саме ця інфраструктура є фундаментом подальшого розвитку компанії.



Інвестиції в стійкість в умовах повномасштабної війни не дають швидкого фінансового результату, але вони мають інший результат — довіру. Саме про довіру свідчить NPS нових оптичних В2С клієнтів «Укртелеком» на кінець 2025 року на рівні майже 75% - показник, що визначає лояльність та готовність рекомендувати оптичні послуги оператора. Ми своєчасно сплачуємо податки, підтримуємо економіку країни та щодня забезпечуємо зв’язок для критичної інфраструктури й мільйонів українців. У нинішніх умовах зв’язок — це критично важливий елемент забезпечення національної безпеки, функціонування економіки та життєдіяльності населення. І ми продовжуємо виконувати цю місію».

