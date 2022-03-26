 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

“Укренерго” полагодила одну з основних високовольтних ліній Київщини

26 марта 2022 г., 17:15

Понад місяць українська енергосистема стабільно працює в умовах війни. Частота в мережі тримається на рівні 50 Гц.

Ремонтники НЕК “Укренерго” полагодили та включили в роботу одну з основних високовольтних ліній, яка забезпечує надійність електропостачання Київщини. Оператори систем розподілу заживили за добу понад 24 тисячі споживачів в Київській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Житомирській, Херсонській та Сумській областях.

На вулиці поступово теплішає, і опалювальний сезон добігає кінця. Відповідно розпочалося сезонне зменшення споживання електроенергії. Всі види електростанцій стабільно працюють в мережі об’єднаної енергосистеми України. Графік споживання в межах норми. Нагадуємо, що коли ви у безпеці, немає потреби навмисне зменшувати споживання електроенергії. Користуйтеся електроприладами, як завжди.

Разом переможемо!  
Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  