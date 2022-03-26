“Укренерго” полагодила одну з основних високовольтних ліній Київщини

26 марта 2022 г., 17:15

Понад місяць українська енергосистема стабільно працює в умовах війни. Частота в мережі тримається на рівні 50 Гц.



Ремонтники НЕК “Укренерго” полагодили та включили в роботу одну з основних високовольтних ліній, яка забезпечує надійність електропостачання Київщини. Оператори систем розподілу заживили за добу понад 24 тисячі споживачів в Київській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Житомирській, Херсонській та Сумській областях.



На вулиці поступово теплішає, і опалювальний сезон добігає кінця. Відповідно розпочалося сезонне зменшення споживання електроенергії. Всі види електростанцій стабільно працюють в мережі об’єднаної енергосистеми України. Графік споживання в межах норми. Нагадуємо, що коли ви у безпеці, немає потреби навмисне зменшувати споживання електроенергії. Користуйтеся електроприладами, як завжди.



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