Міжнародний союз електрозв’язку ухвалив рішення про виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН «Агресія проти України»

26 марта 2022 г., 16:35

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Незважаючи на спротив країни-агресора, Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) підтримав вимогу Держспецзв’язку, яку 21 березня озвучив голова служби Юрій Щиголь, та ухвалив рішення про виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН «Агресія проти України» щодо допомоги та підтримки України у відновленні її сфери електрозв’язку.



Ухвалення цього рішення відкриває можливості для МСЕ вживати реальних заходів задля відновлення телекомунікаційної інфраструктури, яка була знищена чи пошкоджена внаслідок розв’язаної росією війни проти України.



«Це було дійсно складне голосування. Представники окупантів у МСЕ використовували всі можливі засоби й процедурні зачіпки, щоб зупинити або хоча б відтягнути ухвалення рішення. Однак всі добре бачать і розуміють, ким є росія і яку мету переслідують окупаційні війська в Україні. Дякую кожному представнику країн-учасниць МСЕ, які підтримали це рішення», – зазначив Юрій Щиголь.



Для реалізації ухваленого рішення запропонована низка заходів, спрямованих на відновлення телекомунікаційної інфраструктури України:



- здійснювати моніторинг і надавати регулярні звіти щодо потреб України у сфері телекомунікацій та готувати пропозиції щодо ефективної технічної допомоги;



- провести оцінювання впливу війни в Україні на програми та діяльність МСЕ в регіоні та надати звіт про це;



- забезпечити належну мобілізацію фінансових та людських ресурсів, у тому числі за рахунок внутрішнього бюджету та Фонду розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, для реалізації запропонованих заходів.

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