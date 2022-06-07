Український фонд стартапів запустив грантовану підтримку проєктів подвійного призначення сумою до 35 тис дол. на проєкт

7 июня 2022 г., 11:55

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Український фонд стартапів спільно з Міністерством цифрової трансформації запускає програму грантової підтримки проєктів подвійного призначення задля підвищення обороноздатності країни та пришвидшення післявоєнної відбудови.



Програма грантової підтримки проєктів подвійного призначення — це безповоротна фінансова допомога від держави для проєктів, яка одночасно задовольняє три потреби:



закриття витрат на розвиток проєкту;

надання доступу до найкращих менторів та експертів;

підвищення обороноздатності країни та сприяння її швидкій післявоєнній відбудові.



Яке підкреслюється, програма Фонду покликана сприяти створенню та розвитку інноваційної продукції подвійного призначення: технологій, процесів чи інші складових, що відрізняють таку продукцію від присутніх на ринку або відповідають наявному попиту одночасно як від приватних осіб, так і від держави.



Етапи проходження конкурсного відбору для отримання гранту та форма реєстрації за посиланням: https://usf.com.ua/programa-grantovoi-pidtrimki-proiektiv-podvijnogo-priznachennya/



Програму грантової підтримки проєктів подвійного призначення реалізується Українським фондом стартапів за підтримки Міністерства цифрової інформації України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економіки України, Міністерства енергетики України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України та Державного концерну «Укроборонпром».

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