IBM купує стартап з кібербезпеки Randori

7 июня 2022 г., 13:00

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Компанія IBM оголосила, що планує придбати стартап із кібербезпеки Randori за нерозкритою ціною.



Як повідомляється, заснована в 2018 році, Randori пропонує платформу з безперервним і автоматизованим досвідом red-team, яку можна використовувати для оцінки безпеки в реальному світі. Компанія допомагає клієнтам постійно визначати зовнішні активи, як локальні, так і в хмарі, які можуть стати видимими для зловмисників, крім того рішення визначає пріоритети ризиків, які становлять найбільший рівень.



У так званій наступальній безпеці залучаються фахівці з безпеки, які є експертами в атаках на системи та проникненні в захист. Randori називає компанією, яку очолюють хакери та надає справжній досвід атак у великих масштабах. Суть імітації атак полягає в тому, щоб допомогти командам безпеки зосередитися на раніше невідомих точках впливу.



Вважається, що унікальне рішення Randori для управління поверхнею атак враховує логіку супротивника на основі атак у реальному світі. Воно визначає пріоритети на основі рівня ризику, а також привабливості активу для потенційних зловмисників, які використовують його запатентовану систему оцінки.



Сервіс дуже простий у використанні. Після вводу домена, служба Randori починає відображати поверхню атаки клієнта, допомагаючи ідентифікувати технологічні ризики тіньової інформації та потенційні точки входу для програм-вимагачів.



Серед відомих клієнтів Randori – Meijer, Greenhill, FirstBank Holding, Lionbridge Technologies.



IBM планує інтегрувати програмне забезпечення Randori для управління поверхнею атак із розширеними можливостями виявлення та реагування IBM Security QRadar. Надаючи дані від Randori в QRadar XDR, групи безпеки зможуть використовувати обхват поверхні атаки в режимі реального часу для інтелектуального сортування сповіщень, пошуку загроз та реагування на інциденти.



Крім того, наступальна служба безпеки Randori буде використовуватися як доповнення до елітних служб безпеки X-Force Red.



«Сьогодні наші клієнти стикаються з управлінням складним технологічним ландшафтом прискорення кібератак, націлених на програми, що працюють у різних гібридних хмарних середовищах – від публічних до приватних хмар та локальних», – зазначає Мері О'Браєн (Mary O’Brien), генеральний менеджер IBM Security. - «У цьому середовищі організаціям важливо озброїтися точкою зору зловмисників, щоб допомогти знайти їх найкритичніші «сліпі» зони та зосередити свої зусилля на сферах, які мінімізують порушення бізнесу та збитки для доходів і репутації».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист