Час звикати до екзафлопів

29 мая 2023 г., 14:35

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На конференції з високопродуктивних обчислень ISC 2023, що відбулася днями, були зроблені оголошення суперкомп'ютерів, продуктивність яких почали вимірювати в екзафлопах.

Нині тільки один суперкомп'ютер здатний забезпечити екзафлопну продуктивність - система Frontier встановлена в Окріджській національній лабораторії та за пів року її показники були нарощені з 1,02 Eflop/s до 1,194 Eflop/s. Нагадаю, що у ній використовуються процесори AMD EPYC. Але виявляється, вже до кінця поточного року має бути введена в експлуатацію вдвічі потужніша система. Про неї розповіли у своїй доповіді представники Intel.



Суперкомп'ютер Aurora зараз розгортається в Аргонській національній лабораторії. За повідомленням Intel, вже завершено постачання для нього понад тисячу лез із процесорами Sapphire Rapids з підтримкою високошвидкісної пам'яті HBM та графіки Ponte Vecchio. Якби не було затримки з випуском чіпів, ця платформа могла б потрапити в нинішній рейтинг відразу ж на перше місце. Річ у тому, що для неї заявлено продуктивність понад 2 екзафлопи.

До її складу входить 10624 обчислювальні вузли, де об'єднані два CPU і шість GPU. Таким чином Aurora налічуватиме 21248 чіпів Sapphire Rapids та 63744 Ponte Vecchio GPU. Конфігурація також передбачає встановлення 128 ГБ HBM до кожного графічного процесора та 64 ГБ HBM кожному процесорі, але в кожному вузлі додатково встановлено 1 ТБ пам'яті DDR5. Пікова пропускна здатність забезпечуватиметься HBM для графічних процесорів і становитиме 208,9 ПБ/с, для порівняння DDR5 забезпечує пропускну здатність 5,95 ПБ/с.

Оскільки йдеться про платформу з рекордною продуктивністю, не обійшлося і без оголошення, пов'язаного з технологією штучного інтелекту. Передбачається, що на Aurora буде розгорнуто генеративну/над більшу мовну модель ШІ під назвою Generative AI for Science. Вона буде націлена виключно на сферу науки та, за попередніми оцінками, підтримає близько 1 млрд параметрів, що за розмірами ставить її між GPT-3 і GPT-4. Очікується, що суперкомп'ютер Aurora використовуватиметься як для навчання, так і для виведення цієї моделі.

Як бачимо, настав час звикати оперувати екзафлопами.

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