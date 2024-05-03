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Завдяки сонячній погоді знижується обсяг споживання електроенергії - за добу зменшення на 4%

3 мая 2024 г., 8:35

Міністерство енергетики України стосовно ситуації в енергосистемі станом на 2 травня повідомило, що потреби споживачів покривають власна генерація та комерційний імпорт. Аварійна допомога не залучалася.

Завдяки сонячній погоді знижується обсяг споживання електроенергії - минулої доби він був на 4% менший, ніж попередньої.

Через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі з 11:00 до 16:00 обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

На 2 травня прогнозувався імпорт електроенергії – 8471 МВт*год.

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