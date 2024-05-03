Apple оголосила про рекордний викуп акцій на 110 млрд дол.

3 мая 2024 г., 9:35

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Як пише Reuters, квартальні результати та прогноз Apple перевершили скромні очікування, оскільки в четвер компанія оголосила про рекордну програму викупу акцій. В результаті акції зросли майже на 7% за підсумками торгів у четвер.

Apple збільшила свої грошові дивіденди на 4% і санкціонувала додаткову програму викупу акцій на суму 110 мільярдів доларів. За словами аналітиків, цей викуп є найбільшим в історії компанії.

Квартальний дохід Apple впав, але менше, ніж очікували аналітики, а генеральний директор Тім Кук (Tim Cook) заявив, що зростання доходу відновиться в поточному кварталі.

Результати та прогнози свідчать про те, що компанія може відновити свої позиції на ринку смартфонів, попри жорстку конкуренцію і регуляторні проблеми.

Згідно з даними LSEG, виторг Apple у другому фінансовому кварталі впав на 4% до 90,8 млрд дол., що перевищило середню оцінку аналітиків на рівні 90,01 млрд дол.

У поточному кварталі, який закінчується в червні, Кук повідомив Reuters, що очікує "низький однозначний ріст" загального доходу. Згідно з даними LSEG, Уолл-стріт прогнозує зростання виторгу на 1,33% до 82,89 млрд дол.

Акції Apple, які давно вважаються обов'язковими для придбання на Уолл-стріт, в останні місяці демонстрували гірші результати, ніж цінні папери інших великих технологічних компаній. Акції впали на 10% цього року, оскільки компанія бореться зі слабким попитом на iPhone і жорсткою конкуренцією в Китаї.

Apple очікує, що в поточному кварталі доходи від послуг і продажів iPad зростуть на двозначні цифри, повідомив фінансовий директор Лука Маестрі (Luca Maestri) аналітикам під час телефонної конференції. У третьому фінансовому кварталі компанія очікує валовий прибуток на рівні від 45,5% до 46,5%.

На регуляторному фронті сервісний бізнес Apple, який містить прибутковий магазин додатків App Store і був однією з небагатьох сфер зростання у другому фінансовому кварталі, перебуває під тиском нового закону в Європі. У Сполучених Штатах Міністерство юстиції в березні звинуватило Apple у монополізації ринку смартфонів і підвищенні цін.

У другому фінансовому кварталі продажі iPhone впали на 10,5% до 45,96 млрд дол., порівняно з очікуваннями аналітиків на рівні 46 млрд дол. У лютому керівники Apple заявили, що у другому фінансовому кварталі минулого року продажі iPhone зросли на 5 млрд дол., оскільки компанія надолужила збої в ланцюжку поставок під час карантинних обмежень через пандемію.

За винятком цього одноразового явища, продажі iPhone знизилися лише незначно, оскільки фірмовий продукт компанії з Купертіно, стикається з жорсткою конкуренцією. У Китаї частку ринку завоювала компанія Huawei Technology.

Кук заявив, що продажі iPhone все ще відчувають "зростання на деяких ринках, включаючи Китай".

Зниження доходів Apple в Китаї було не таким різким, як очікували аналітики: за другий фінансовий квартал, що закінчився 30 березня, продажі у Піднебесній Китаї склали 16,37 млрд дол., що на 8,1% менше, ніж очікували аналітики (15,59 млрд дол.), згідно з даними Visible Alpha.

Apple мало говорить про свої продуктові плани щодо штучного інтелекту - технології, на яку роблять величезні ставки конкуренти, Microsoft і Alphabet. Компанія почала нарощувати витрати на дослідження і розробки минулого року, і Кук заявив, що за останні п'ять років витрачено понад 100 мільярдів доларів на дослідження і розробки. "Ми продовжуємо відчувати себе дуже оптимістично щодо наших можливостей в області генеративного АІ і робимо значні інвестиції, - зазначив він. - Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися з нашими клієнтами дуже цікавими новинами".

Аналітики вважають, що масовий викуп акцій Apple може допомогти компанії виграти час і довіру інвесторів, оскільки вона працює над впровадженням АІ в свої продукти.

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