Квартальний виторг Samsung зріс на 12,81%, а прибуток - на 931%

3 мая 2024 г., 16:25

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Компанія Samsung Electronics опублікувала фінансові результати за перший квартал, що завершився 31 березня 2024 року.

Загальний консолідований виторг компанії зріс на 12,81% до 71,92 трлн вон (52,95 млрд дол.) на тлі високих продажів флагманських смартфонів Galaxy S24 і зростання цін на чіпи пам'яті.

Операційний прибуток Samsung збільшився на 931% до 6,61 трлн вон (4,87 млрд дол.) завдяки виходу в плюс підрозділу з виробництва пам'яті (Memory Business) за рахунок задоволення попиту на продукцію з високою доданою вартістю. Підрозділи мобільних пристроїв (MX Business), візуальних дисплеїв (Visual Display Business) і побутової техніки (Digital Appliances Business) також зафіксували зростання виручки.

Загальні капітальні витрати Samsung Electronics у першому кварталі 2024 року становили 11,3 трлн вон (8,32 млрд дол.), зокрема 9,7 трлн вон (7,14 млрд дол.), вкладені в роботу підрозділу Device Solutions (DS), та 1,1 трлн вон (810 млн дол.), у підрозділ з випуску дисплейних панелей (Samsung Display Corporation, SDC). Інвестиції в бізнес з виробництва пам'яті (Memory Business) були спрямовані на розвиток інфраструктури та технологій корпусування для задоволення попиту на пам'ять з високою пропускною спроможністю (High Bandwidth Memory, HBM), DDR5 та іншу продукцію із застосуванням передових техпроцесів.

Підрозділ із виробництва пам'яті (Memory Business) знову вийшов у прибуток завдяки якісному зростанню завдяки задоволенню попиту на сервери, системи зберігання даних, ПК і мобільні пристрої, зосередившись на продажі таких продуктів із високою доданою вартістю, як HBM, DDR5, серверні SSD-накопичувачі та UFS 4.0, а також завдяки збільшенню середньої ціни продажу.

Дохід підрозділу Device Solutions (DS) у першому кварталі 2024 року склала 23,14 трлн вон (17,04 млрд дол.), а операційний прибуток - 1,91 трлн вон (1,41 млрд дол.).

Говорячи про сервери та системи зберігання даних, попит на генеративний ШІ демонстрував стійку динаміку, а попит на DDR5 і накопичувачі SSD з великою щільністю пам'яті залишався високим. Що стосується ПК і мобільних пристроїв, зростання щільності даних (content-per-box) на DRAM і NAND продовжилося, а попит залишався високим на тлі активних продажів, що здійснюються насамперед китайськими OEM-виробниками мобільних пристроїв.

У фокусі підрозділу з випуску дисплейних панелей - гнучкі дисплеї та продукти для ІТ- і автомобільної галузі; сегмент дисплейних панелей великого розміру підвищить показники продажів

Виторг підрозділу з випуску дисплейних панелей (Samsung Display Corporation) у першому кварталі становив 5,39 трлн вон (3,97 млрд дол.), а операційний прибуток - 0,34 трлн вон (250 млн дол.).

Дохід мобільного підрозділу (Mobile eXperience, MX) і підрозділу з виробництва мережевого обладнання (Networks Business) у першому кварталі становила 33,53 трлн вон (24,69 млрд дол.), операційний прибуток - 3,51 трлн вон (2,58 млрд дол.).

Ринковий попит на смартфони преміального і середнього сегментів знижувався в натуральному і вартісному вираженні поступально, оскільки ринок смартфонів вступив у перший квартал, який традиційно характеризується більш млявим попитом.

Консолідований виторг підрозділів візуальних дисплеїв (Visual Display Business) і побутової техніки (Digital Appliances Business) у першому кварталі склав 13,48 трлн вон (9,92 млрд дол.), а операційний прибуток - 0,53 трлн вон (390 млн дол.).

Samsung в цілому розраховує на зростання глобального попиту і поліпшення кон'юнктури в ІТ-сегменті в другій половині 2024 фінансового року завдяки попиту на АІ.

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