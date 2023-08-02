SPAD-сенсор бачить у повній темряві

2 августа 2023 г., 17:12

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Компанія Canon анонсувала камеру MS-500, в якій уперше в індустрії використовується новий тип сенсора, здатного підраховувати окремі фотони.



Сенсори під назвою Single Photon Avalanche Diode (SPAD) відомі досить давно, але досі не використовувалися у комерційних фотокамерах. Вони застосовувалися в таких додатках, як LiDAR або тривимірне часпрольотне (ToF) знімання. Принцип їх роботи подібний до лічильника Гейгера, але реалізований для фотонів. При попаданні на такий сенсор хоча б одного фотона схема множення з коефіцієнтом 1 млн призводить до генерації електричного імпульсу. Для порівняння, у традиційних CMOS-сенсорах відбувається накопичення заряду, пропорційно інтенсивності світлового потоку, що потрапив на них. І при зчитуванні на результатний сигнал накладається перешкода як то шум. Тому головною перевагою SPAD-сенсорів є їхня висока чутливість, що дозволяє працювати навіть у беззіркову ніч при рівні світла 0,001 люкс.





Камера MS-500

Розроблений Canon одно-дюймовий SPAD-сенсор має роздільну здатність 3,2 Мп. Він встановлюється в камеру MS-500, оснащену байонетом 2/3 дюйми для змінної оптики.

При ціні апарату близько 25,2 тис. дол. зрозуміло, що він не націлюється на споживчий ринок. Виробник заявляє, що таке рішення найкраще підійде для систем відеоспостереження за критично важливими об'єктами, такими як державний кордон, морські порти й т. д. Його можливості дозволяють виявляти об'єкти навіть за умов густого туману та зливи. А за допомогою фірмової телеоптики, такої, як, наприклад, об'єктив CJ45ex13.6B IASE-V H з 45-кратним оптичним зумом, дистанція виявлення може становити кілометри.



За повідомленням Canon, на ринок це рішення має вийти вже цього року.

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