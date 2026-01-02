Систему «Імпульс» почали впроваджувати в Силах безпілотних систем

2 января 2026 г., 10:25

Міноборони повідомило, що у Збройних Силах України стартувала третя хвиля розгортання системи обліку військовослужбовців «Імпульс». Відтепер її починають впроваджувати також у підрозділах Сил безпілотних систем. Раніше «Імпульс» вже запрацював у перших підрозділах Десантно-штурмових та Сухопутних військах ЗСУ.



Як зазначається, розгортання системи проходить в кілька етапів: від підготовки інфраструктури та налаштування захищеного середовища до імпорту даних і переходу на щоденну роботу в системі.



«Імпульс» розробляють і впроваджують ІТ-фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Це військовослужбовці з бойовим досвідом, які добре розуміють реальні потреби підрозділів і специфіку служби в умовах війни. Саме тому система адаптована до практичного використання на місцях. Розгортання забезпечують підрозділи Міноборони та ЗСУ. Понад 200 військових частин вже працюють в «Імпульсі» щодня.



«Наразі декілька підрозділів Сил безпілотних систем вже отримали необхідну техніку та починають налаштовувати безпечне середовище для роботи з “Імпульсом”. Очікується, що система суттєво пришвидшить обробку та аналіз даних – а це ще більш точні та оперативні рішення, від яких напряму залежить ефективність виконання підрозділами завдань за призначенням», – пояснив Іван «Грінч», керівник напряму цифровізації Сил безпілотних систем ЗСУ.



«Імпульс» — це не лише інструмент щоденного обліку. Система закладає основу для подальшої цифрової трансформації війська. У перспективі її дані стануть основою для розвитку інших цифрових сервісів у війську, зокрема системи управління оборонними ресурсами SAP, застосунку Армія+ та Медичної інформаційної системи.

