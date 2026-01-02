З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 189 вибухонебезпечних предметів

2 января 2026 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 179 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 189 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 62,30 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 53 тис. 298, Херсонщині – 28 тис. 072, Донеччині – 18 тис. 325, Київщині – 16 тис. 574, Миколаївщині – 12 тис. 586, Чернігівщині – 8 тис. 479, Сумщині – 7 тис. 90.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 638 тис. 64 од, у тому числі 5 тис. 51 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 194 тис. 526 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

