Український DefenseTech привертає чималу увагу інвесторів

2 апреля 2025 г., 17:45

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Результати чергового щорічного дослідження української індустрії ІТ-аутсорсингу «Digital Tiger 2024», яке демонструє сучасний потенціал українського технологічного сектору та зокрема його досвід роботи на шести ключових експортних ринках представила асоціація IT Ukraine спільно з компанією Top Lead.

У цьому дослідженні під ІТ-послугами розуміються розробка програмного забезпечення, консалтинг з інформатизації, керування комп’ютерними системами, обробка даних тощо. В рамках роботи над ним поміж іншого опитали півтори сотні IT-компаній, що працюють на українському ринку.

Через повномасштабне військове вторгнення рф український експорт IT-послуг знижується вже другий рік поспіль. Втім серед інших експортних галузей IT стабільно займає друге місце з долею у ВВП на рівні 3%, поступаючись тільки агросектору. Ба більше тільки IT зміг покращити цей показник в порівнянні з 2019 роком. IT-послуги щорічно приносять близько 6 млрд дол. експортної виручки й займають 37,4% експорту послуг та 11,5% загального експорту.

Минулого року 147 країн імпортували IT-послуги з України. Втім найбільша частка традиційно припадає на Сполучені Штати – 37,2% або 2,4 млрд дол. Це вчетверо більше, ніж Великобританія, що посіла друге місце із часткою 8,8% та 565 млн дол. Також найбільшими замовниками за підсумками 2024 року, окрім офшорів, стали Ізраїль (4,6%, 297 млн дол.), Швейцарія (4,1%, 266 млн дол.), Німеччина (4,1%, 263 млн дол.), Польща та Естонія (однаково по 2,6% або 166 млн дол.).

Понад 80% українських ІТ-компаній мають клієнтів принаймні на одному з шести ключових експортних ринків. Так згідно з опитуванням 62,6% співпрацюють з замовниками із США, 41% – з Великобританії, 31,7% – з Польщі, 41,7% – з Німеччини, 27,3% – з Ізраіля та 23,7% – зі Швейцарії.

Орієнтовна кількість юридичних осіб, що спеціалізуються на IT-аутсорсингу, торік збільшилася на 6% та склала 8,6 тис. Точний підрахунок кількості компаній традиційно ускладнює заплутана корпоративна структура з різними юридичними особами для окремих напрямків та продуктів. Втім за підсумками 2024 року вона оцінюється у 2118 компаній. З яких 47% спеціалізуються на аутсорсингу, 31% – продуктові, 19% поєднують ці два види діяльності та 3% – фокусуються на аутстафінгу.

Згідно з дослідженням, більшість українських IT-компаній є представниками малого та середнього бізнесу – 37% мають штат до 50 працівників та ще 35% – від 50 до 200. Тільки 17% аутсорсингових компаній мають від 200 до 1200 працівників та 11% – понад 1200.

П’ятірку найбільших за доходом компаній, за оцінками фахівців, складають EPAM Ukraine (468,2 млн дол.), GlobalLogic Ukraine (288,9 млн дол.), SoftServe (169,4 млн дол.), Luxoft (146,9 млн дол.) та Intellias (109,6 млн дол.).

За останні шість років українські ІТ-компанії залучили близько 1,5 млрд дол. венчурного капіталу. Кількість інвестиційних угод минулого року перевищила півсотні на загальну суму понад 411 млн дол. Лідером став напрямок оборонних технологій (DefenseTech), що отримує підтримку від держави та приватних інвесторів – 20 венчурних угод. Також увагу привертають фінансові сервіси FinTech (сім угод), наукомісткі розробки DeepTech (шість угод), медичні та освітні технології.

Схожі в цілому тренди демонструє і ринок M&A (злиття та поглинання) – тут також найбільшу цікавість інвесторів привертає DefenseTech. Хоча очікується, що в наступні роки ключовими драйверами стануть компанії, пов'язані з технологіями штучного інтелекту.

Враховуючи, що зайнятість в ІТ-індустрії переважно проєктна, більшість ІТ-фахівців воліють співпрацювати з компаніями як індивідуальні підприємці, а не як штатні працівники. Фізичні особи-підприємці самі сплачують податки та можуть працювати з кількома компаніями одночасно. Кількість таких працівників в IT у 2024 році дещо знизилася та становила приблизно 258 тис. Штатних працівників у компаніях станом на 2023 рік було близько 50 тис. Останнім часом також набуває популярності Gig-контракт з резидентами Diia.City. Їх кількість оцінюється у 35 тис.

Цікаво, що за оцінками у 2019-2024 рр. система вищої освіти України випустила 180,4 тис. студентів за ІТ-спеціальностями. За шість років кількість таких випускників зросла у 2,5 раза. Минулого року на ІТ-спеціальності набирали студентів 405 навчальних закладів.

Втім окрім формальної вищої освіти, в Україні існує добре розвинена мережа неформальної освіти, включаючи ІТ-школи та програми від ІТ-компаній. Вважається, що ця інфраструктура готує фахівців, які краще відповідають запитам ринку та специфічним вимогам бізнесу. Для порівняння за оцінками з 2019 по 2024 рр. кількість випускників IT-курсів сягнула 821,3 тис.

Щодо портрета IT-спеціаліста, три чверті українських айтівців – чоловіки. Середній вік – 30 років. Переважна більшість (87%) мають вищу освіту. Володіють англійською на високому рівні 59%. Більшість (61%) мають досвід роботи понад три роки. Зі зрозумілих причин наразі 65% працюють дистанційно, та ще 31% – частково в офісі. Штучний інтелект використовують 85%, тоді як у 2019 році таких було 57%.

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