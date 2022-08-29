Риба шукає, де глибше, а людина, де ліпше

29 августа 2022 г., 14:35

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Понад 50% українських компаній, що спеціалізуються на IT-аутсорсингу та розробці програмного забезпечення, не проводили релокацію і перейшли на віддалену роботу. Частина з них вже частково повернулася до роботи з офісу. Такі висновки містяться у спільному дослідженні асоціації IT Ukraine та юридичної фірми Sayenko Kharenko під назвою «Релокація. Новий ІТ-ландшафт України».

Серед компаній, що проводили релокацію, переважає переміщення в межах України (45%). За кордон частково переїхали 42% колективів, з них – лише 5% із закриттям частини офісів в Україні. Жодна з опитаних фірм не провела повну релокацію за кордон. Переїзд значною мірою розглядається як вимушений крок на період війни або принаймні її активної фази.

Серед опитаних компаній жодна не має наміру повністю згортати бізнес в Україні. У перспективі до кінця 2022 року, більшість респондентів (63%) не планують часткову або повну релокацію. Лише 14% розглядають частковий або повний переїзд за кордон до кінця року. Частина компаній (23%) планує комбінувати переміщення за кордон та в межах України. Тобто у сукупності 37% фірм розглядають можливість переїзду до кінця цього року. Якщо ж ситуація в країні суттєво не зміниться, можна очікувати, що зазначений показник зростатиме.

Нагадаємо, що за даними травневого дослідження IT Ukraine, найбільший відсоток (32%) переміщених співробітників припав на великі підприємства (1200+), у фірмах зі штатом 200-1200 робітників цей показник становив 24%, а у компаніях до 200 інженерів – всього 14%. Основними країнами призначення стали Польща, Німеччина, Іспанія, Румунія, Португалія, Болгарія, Нідерланди, Туреччина, Чехія, Молдова, Хорватія. Водночас нові офіси хочуть відкрити всі великі компанії та 64% середніх (200-1200 спеціалістів). Натомість 75% фірм до 200 чол. не планують розширюватися. Серед потенційних країн відкриття офісів: Польща, Румунія, Іспанія, Болгарія, Португалія, Хорватія та Велика Британія.

Таким чином компанії досить зважено підходять до питання переїзду, аналізуючи наслідки кожного варіанту, а також віддаючи перевагу тим країнам, в яких у них вже є офіси (43%), 22% покладаються на рекомендації юристів або податкових консультацій, ще 22% роблять вибір самостійно на основі оцінювання витрат на ведення бізнесу в країні потенційної релокації.

Основним викликом протягом перших місяців переїзду для компаній (21%) стало зниження конкурентоспроможності, оскільки вони змушені були підвищувати вартість послуг для клієнтів через збільшення витрат на ведення бізнесу. На це також впливає і необхідність створення локальної компанії (18%) та підвищення податкового навантаження (15%). Відсутність достатньої кількості житла для співробітників також стала одним із ключових викликів як для внутрішньої релокації (33%) так і для переїзду за межі України (20%).

Втім переважна більшість аутсорсингових компаній задоволені проведеною релокацією (93%). Це свідчить про те, що вони успішно перелаштовуються до нових умов ведення бізнесу і їм вдається відповідати на виклики, що виникають в результаті переїзду. Тож скоріше за все цей процес буде планомірно тривати. Між тим, 53% компаній, які переїхали, і далі шукають варіанти альтернативної подальшої релокації за межі України для мінімізації витрат.

Суттєво змінити ситуацію зможе скасування воєнного стану та суттєве покращення ситуації в Україні (у відповідях кожної третьої компанії) чи хоча б повернення до стану до 24 лютого 2022 року та відсутність активних бойових дій в Україні протягом кількох місяців (це важливо для більшості опитаних компаній, що вже перевезли співробітників). За таких умов, 80% фірм планують повернення бізнесу до України.

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