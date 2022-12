Попри війну індустрія ІТ-аутсорсингу заробить понад 7 млрд дол.

15 декабря 2022 г., 13:40

Результати щорічного дослідження Do IT Like Ukraine про стан та здобутки індустрії ІТ-аутсорсингу представила асоціація IT Ukraine разом з партнерами. Попри те, що через повномасштабну війну 71% компаній були змушені займатися релокацією співробітників, а 61% досі подолали не всі пов’язані з російським вторгненням виклики, більшість працюють в цілому стабільно, а індустрія за підсумками року згенерує понад 7 млрд дол.

До війни українська галузь ІТ-аутсорсингу була одним із найбільших експортерів ІТ-послуг в Європі, яка щороку зростала на 25-30% та генерувала понад 4% ВВП України. За підсумками десяти місяців 2022 року індустрія принесла в економіку України 6 млрд дол. експортної виручки, що відповідає зростанню на 10% у річному зіставленні. А до кінця року за прогнозами згенерує 7,1 млрд дол.

З проблемами, пов’язаними із війною, стикнулись всі гравці ринку. За даними IT Ukraine, понад 34,3% компаній успішно пристосувались до нових реалій, 61,3% – тобто переважна більшість ІТ-компаній подолали не всі виклики, але в цілому працюють стабільно.

Серед найбільших викликів для компаній стали: міграція працівників та їх сімей, релокація компаній; заборона виїзду ІТ-фахівців за кордон; призов ІТ-фахівців; утримання клієнтів та мінімізація ризиків в роботі з клієнтами; валютне регулювання та обмеження, введені НБУ.

Внаслідок повномасштабного вторгнення 70,8% компаній провели незаплановану релокацію в межах України та за кордон, чверть з них – повну. Географія змінювалась і на сьогодні список Top 10 країн включає: Польщу, Німеччину, США, Португалію, Болгарію, Чехію, Румунію, Молдову, Іспанію, Канаду. 81,5% релокованих за кордон компаній все ж планують повертати бізнес в Україну за умови скасування воєнного стану та повного припинення бойових дій.

Гравці ринку IT-аутсорсингу продовжують працювати та виконувати проєкти навіть в умовах блекаутів, своєчасно сплачують податки, залучають нових клієнтів, активно виходять на глобальний ринок. Згідно з опитуванням, 43,1% компаній очікують зростання бізнесу за результатами року, а 93,4% планують продовжувати інвестувати в Україну.

Індустрія залишається єдиною експортною галуззю України, яка повноцінно працює у воєнний час та змогла збільшити обсяги експорту відносно минулого року, інші ж зазнали суттєвих втрат. Так, наприклад металургія впала на 59%, експорт мінеральних продуктів на 46,1%, продуктів хімічної промисловості на 42,6%. На цьому фоні, частка експорту ІТ-послуг у ВВП збільшилась на 51% та становить 5,4%. Так само, частка галузі в експорті послуг зросла на 24% та становить практично половину (47%).

З перших днів війни ІТ-індустрія активно допомагає ЗСУ та державі, ІТ-компанії перераховували мільйони на рахунки благодійних фондів, закуповували екіпіровку, техніку, дрони та інше, необхідне обладнання та зброю для пришвидшення перемоги над ворогом. Фандрейзинг та волонтерство стали невіддільною частиною повсякденної діяльності компаній. 95% компаній та понад 90% фахівців регулярно перераховують кошти на допомогу державі.

Окремий напрямок – підтримка індустрією потужного волонтерського руху, який уособлює сьогодні 200 тис. ІТ-армія. Фактично у 95% компаній хоча б один ІТ-фахівець доєднався до кібервійська.

У 70% компаній спеціалісти служать у «Збройних Силах України». З них, у 43% компаній кількість спеціалістів в ЗСУ складає до 5%. Ще у 25% компаній – ця цифра становить від 5 до 15% фахівців.

Попри війну ІТ-ринок зростає. На сьогодні галузь нараховує майже 330 тис. ІТ-спеціалістів.

10 жовтня 2022 р. росія почала завдавати масованих ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, що призводять до часткової відсутності електропостачання майже по всій території України. Це стало черговим викликом для галузі та вивело на перший план ризики, повʼязані з відсутністю інтернету та мобільного зв'язку.

Український ІТ-бізнес робить все можливе, аби забезпечити максимальну готовність до будь-якого сценарію подій. Більшість компаній постійно адаптують свої BCP та передбачають декілька варіантів реагування на ризики. Серед іншого це: приміщення обладнані генераторами; диверсифікована мережа інтернет-провайдерів та використовуються Starlink; запаси палива; ключові системи заведені у «хмару»; оплачується релокація в інший регіон; офісі оснащені для безперервної роботи та проживання команд; оплачується коворкінг; діють різні внутрішні канали інформування/ сповіщення для працівників; для працівників закуповуються повербанки та інш.

