Дослідження IT Ukraine щодо стану індустрії IT-аутсорсингу

12 мая 2022 г., 10:48

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Асоціація IT Ukraine, що об’єднує багатьох гравців вітчизняного ринку IT-аутсорсингу, у партнерстві з українськими ІТ-кластерами 13 міст, провела дослідження стану справ в цьому сегменті.

Стрімке зростання індустрії більше ніж на 50% протягом 2019-2021 років продовжувалось до самої війни й, згідно з даними НБУ, в лютому 2022 р. досягло найвищого за всю історію українського ринку ІТ-аутсорсингу щомісячного показника експорту – 839 млн дол., що на 43% більше за аналогічний період 2021 р.

За підсумками 2021 р. галузь забезпечувала 37% в експорті комп’ютерних послуг та 6,8 млрд дол. надходжень до економіки України, сплатила податків та зборів на 23,5 млрд грн. На початок 2022 р. в індустрії працювали 285 тис. ІТ-спеціалістів.

Протягом I кварталу ІТ-індустрія забезпечила рекордних 2 млрд дол. експортних надходжень в умовах війни. Обсяг ІТ-експорту збільшився на 28%. У березні українська ІТ-галузь зберегла 96% обсягу експорту комп'ютерних послуг (522 млн дол.) та довела свій запас міцності в умовах нестабільності та підвищених ризиків.

За даними дослідження, до лав ЗСУ пішли у середньому 3% ІТ-спеціалістів. При цьому, цифри змінюються в залежності від масштабів компанії. Суттєво збільшився показник залученості спеціалістів в урядових проєктах та кібервійську – до 9% по індустрії.

За два з половиною місяці війни IT-індустрії вдалося не лише зберегти свою операційну діяльність, але й активно підтримувати ЗСУ та державу. За весь цей час, компанії-учасниці дослідження перерахували 806 млн грн на благодійні фонди та різні гуманітарні цілі. На постійній основі закуповується військова техніка, спорядження, одяг, технічне оснащення та інші необхідні для наших захисників речі. Так, компаніями, які взяли участь у дослідженні, було закуплено та передано на потреби ЗСУ 11102 бронежилетів, 6574 шоломів, 140 автівок, 700 турникетів, 136 дронів, 3756 ноутбуків та планшетів, 834 рацій та засобів зв'язку, 332 приладів нічного бачення, 255 тепловізорів, 812 військових аптечок тощо.

В умовах війни більшість компаній зберегли клієнтів і контракти попри всі ризики, заявлені клієнтами, як невиконання проєктів через війну, мобілізацію ключових інженерів, нестабільність в країні, фізичну безпеку даних, кіберзагрози, відсутність інтернету, неможливість працювати з розробниками, які знаходяться на території активних військових дій.

Загалом, 52% компаній зберегли 100% своїх контрактів, 32% компаній – 90-99% контрактів. Лише 16% компаній втратили 10% і більше своїх контрактів.

Прогнози на 2022 р.

За даними дослідження, вже під час війни 77% ІТ-компаній залучили нових клієнтів, 56% з них очікує на зростання на 5-30% у цьому році. 41% компаній прогнозує збереження наявних обсягів на рівні 50-100%. Лише 3% компаній очікують падіння обсягів на 50% і більше.

Найбільший відсоток релокованих співробітників припав на компанії 1200+ чол. (32%), у компаніях 200-1200 чол. ця цифра становить – 24%, у компаніях до 200 чол. – всього 14%. Основними країнами релокації стали Польща, Німеччина, Іспанія, Румунія, Португалія, Болгарія, Нідерланди, Туреччина, Чехія, Молдова, Хорватія.

При цьому, нові офіси планують відкрити всі великі компанії (1200+ чол.) та 64% компаній 200-1200 чол. Натомість 75% компаній до 200 чол. не планують розширюватися. Серед потенційних країн відкриття офісів: Польща, Румунія, Іспанія, Болгарія, Португалія, Хорватія та Велика Британія. Компанії очікують, що після закінчення війни за кордон вийдуть до 18-25% співробітників.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист