Як працюють в умовах війни компанії, що спеціалізуються на ІТ аутсорсингу

24 марта 2022 г., 17:25

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Згідно опитування асоціації IT Ukraine, з перших днів війни майже 2% ІТ-фахівців галузі, які мали військовий досвід, долучились до лав ЗСУ. В деяких невеликих компаніях із колективом до 200 осіб, до армії приєднались 20% фахівців.

ІТ-спеціалісти активно долучаються до боротьби в інформаційному просторі, в сфері кібербезпеки держави та підтримці об’єктів критичної інфраструктури задіяні 5% фахівців галузі. При цьому є компанії, де майже 100% фахівців працюють у кібер-військах.

Продовжують робити свою справу більше 85% ІТ-фахівців.

ІТ-компаніям вдалось досить швидко адаптуватись до нових умов роботи, тому що більшість мали антикризові бізнес-плани. Ще до початку війни певна частина фахівців була релокована із східних областей. Зараз більше 70% ІТ-фахівців працюють у безпечних регіонах України, інші 16%, переважно жінки, працюють за кордоном.

Переважна більшість компаній повністю відновили та продовжують свою роботу, від 50 до 80% спеціалістів залучені до виконання проектів клієнтів. Завдяки цьому, галузь залишається фінансово стабільною, адже 77% компаній у більшій мірі зберегли майже всіх клієнтів та обсяги своїх контрактів.

Участь опитуванні взяли 30 ІТ-компаній, що є членами IT Ukraine. Загалом в цих компаніях працюють 34 тис. ІТ-спеціалістів. Це порівняно невелика частка від загальної кількості фахівців на ринку (285 тис за підсумками 2021 р.). Але і вони роблять свій внесок у майбутню перемогу України. 100% опитаних компаній продовжують сплачувати податки і спрямовують значні фінансові та людські ресурси на підтримку армії та гуманітарні цілі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист