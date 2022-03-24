 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Евгений Куликов

Евгений Куликов

Як працюють в умовах війни компанії, що спеціалізуються на ІТ аутсорсингу

24 марта 2022 г., 17:25
0 
 

Згідно опитування асоціації IT Ukraine, з перших днів війни майже 2% ІТ-фахівців галузі, які мали військовий досвід, долучились до лав ЗСУ. В деяких невеликих компаніях із колективом до 200 осіб, до армії приєднались 20% фахівців.

ІТ-спеціалісти активно долучаються до боротьби в інформаційному просторі, в сфері кібербезпеки держави та підтримці об’єктів критичної інфраструктури задіяні 5% фахівців галузі. При цьому є компанії, де майже 100% фахівців працюють у кібер-військах.

Продовжують робити свою справу більше 85% ІТ-фахівців.

ІТ-компаніям вдалось досить швидко адаптуватись до нових умов роботи, тому що більшість мали антикризові бізнес-плани. Ще до початку війни певна частина фахівців була релокована із східних областей. Зараз більше 70% ІТ-фахівців працюють у безпечних регіонах України, інші 16%, переважно жінки, працюють за кордоном.

Переважна більшість компаній повністю відновили та продовжують свою роботу, від 50 до 80% спеціалістів залучені до виконання проектів клієнтів. Завдяки цьому, галузь залишається фінансово стабільною, адже 77% компаній у більшій мірі зберегли майже всіх клієнтів та обсяги своїх контрактів.

Як працюють в умовах війни компанії, що спеціалізуються на ІТ аутсорсингу

Участь опитуванні взяли 30 ІТ-компаній, що є членами IT Ukraine. Загалом в цих компаніях працюють 34 тис. ІТ-спеціалістів. Це порівняно невелика частка від загальної кількості фахівців на ринку (285 тис за підсумками 2021 р.). Але і вони роблять свій внесок у майбутню перемогу України. 100% опитаних компаній продовжують сплачувати податки і спрямовують значні фінансові та людські ресурси на підтримку армії та гуманітарні цілі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  