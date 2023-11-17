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Україна та Великобританія посилюють співпрацю технологічних секторів

17 ноября 2023 г., 8:35

Україна та Великобританія запускають UK-UA TechBridge для посилення співпраці технологічних секторів обох країн та підтримки українського ІТ. Меморандум про співпрацю підписали «Міністерство цифрової трансформації України» й «Департамент бізнесу та торгівлі» уряду Великобританії в рамках конференції Web Summit.

Платформу UK-UA TechBridge планується запустити найближчим часом для матчмейкінгу стартапів та інвесторів, компаній і клієнтів, а також для спільного розвитку технологічних екосистем в обох країнах. Це дасть змогу українським і британським технологічним компаніям обмінюватися досвідом та разом втілювати масштабні проєкти. Також це розширить можливості українського бізнесу, зокрема малого та середнього, для залучення інвестицій.

Також підписанти сприятимуть розвитку цифрових рішень між британськими та українськими технологічними компаніями та професійному розвитку стейкхолдерів ІТ-сфери.

Україна та Великобританія посилюють співпрацю технологічних секторів

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