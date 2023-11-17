Western Digital розпочинає масові поставки жорстких дисків CMR ємністю 24 ТБ

17 ноября 2023 г., 10:30

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Компанія Western Digital починає поставки нового сімейства 10-дискових жорстких дисків CMR HDD ємністю 24 ТБ, призначених для гіпермасштабних, хмарних і корпоративних центрів обробки даних.

Як зазначається, поставки нового жорсткого диска SMR HDD ємністю 28 ТБ, що випускається з серпня, також нарощуються. В першому кварталі 2024 фінансового року обсяг поставок ексабайтних жорстких дисків SMR HDD ємністю 26 ТБ сягнув майже половини від поставок для центрів обробки даних.

"Ми спостерігаємо потужний імпульс для жорстких дисків Western Digital з технологією SMR і вважаємо, що впровадження SMR буде продовжувати зростати, оскільки новий жорсткий диск SMR ємністю 28 ТБ пропонує наступну привабливу пропозицію щодо сукупної вартості володіння, яку клієнти хмарних сервісів не можуть ігнорувати», зазначив Ед Бернс (Ed Burns), директор з досліджень IDC.

Підкреслюється, що нові жорсткі диски ємністю 28 ТБ і 24 ТБ на 40% (за вагою) складаються з перероблених матеріалів і на 10% і більше енергоефективніші в перерахунку на терабайт.

"Як стратегічний партнер хмарних сервісів і центрів обробки даних по всьому світу, ми розширюємо можливості нашої перевіреної платформи жорстких дисків і технологічних інновацій, щоб забезпечити найвищу ємність жорстких дисків і низьку сукупну вартість володіння, які потрібні нашим клієнтам", - заявив Ешлі Горакхпурвалла (Ashley Gorakhpurwalla), виконавчий віце-президент і генеральний директор підрозділу жорстких дисків компанії Western Digital.

Новий жорсткий диск Ultrastar DC HC680 SMR ємністю 28 ТБ призначений для таких середовищ, як масові сховища, резервне копіювання та архівування в Інтернеті, відеоспостереження, хмарні сховища, сховища для дотримання нормативних вимог, сховища великих даних та інших додатків, де доступ до даних може бути рідкісним.

Наголошується, що продовжуючи впроваджувати інновації в масштабах, жорсткий диск Ultrastar DC HC580 24 ТБ CMR із технологією OptiNAND є наступним стрибком у щільності зберігання даних, що дає змогу клієнтам центрів обробки даних максимізувати обсяг пам'яті в умовах обмеженого енергоспоживання на тій самій площі. Для підвищення щільності зберігання HC580 може забезпечити до 612 ТБ необробленої пам'яті на одну стійку в рішенні зі 102 відсіками для накопичувачів висотою 4U. Ці диски також більш енергоефективні, забезпечуючи на 12% менше Вт/ТБ в порівнянні з попередньою версією компанії ємністю 22 ТБ.

Жорсткі диски Ultrastar DC HC680 і HC580 в даний час проходять сертифікацію у вибраних гіперскейлерів, CSP і OEM-клієнтів, і тепер доступні для великих корпоративних клієнтів, яким потрібна максимальна ємність при низькому енергоспоживанні на терабайт для проектування більш ефективних систем зберігання даних і центрів обробки даних.

Жорсткі диски Ultrastar DC HC680 і HC580 з інтерфейсом SAS будуть доступні в CYQ1'24 (FYQ3'24).

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