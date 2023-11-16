Пристрої з підтримкою бездротової зарядки стандарту Qi v2.0 незабаром вийдуть на ринок

16 ноября 2023 г., 17:35

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За повідомленням Wireless Power Consortium (WPC), органу стандартизації технології бездротового заряджання, рішення, що відповідають вимогам специфікації Qi v2.0, мають з'явитися на ринку в сезон різдвяних продажів. Серед перших таких пристроїв - смартфони сімейства iPhone 15. Компанії Belkin, Mophie, Anker і Aircharge також анонсували продукти з підтримкою стандарту Qi2. Понад 100 пристроїв наразі проходять тестування або перебувають у черзі на сертифікацію.



Нагадаємо, WPC представила технологію Qi2 (вимовляється як "чи ту") на початку цього року на виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі. Стандарт Qi v2.0 складається з двох профілів: Magnetic Power Profile (MPP), заснованого на технології MagSafe, наданій компанією Apple для WPC, та позначеного логотипом Qi2, і вдосконаленого профілю Extended Power Profile (EPP), який не містить магнітів, але відповідає стандарту Qi v2.0. Нові продукти Qi v2.0 EPP будуть маркуватися логотипом Qi.



"Ми раді бачити, як наші члени швидко приймають стандарт Qi v2.0 і створюють екосистеми аксесуарів для пристроїв Qi2", - сказав Фаді Мішрікі, голова ради директорів WPC. "Ми очікуємо, що Qi v2.0 швидко стане де-факто світовим стандартом бездротової зарядки".



"Ці сертифіковані зарядні пристрої Qi2 забезпечують більш плавну та швидку зарядку, більш ефективне енергоспоживання та широку функціональну сумісність", - додав Пол Струхсакер, виконавчий директор WPC. "Крім того, магнітне кріплення Qi2 означає, що споживачам більше не доведеться возитися з налаштуванням положення своїх пристроїв для забезпечення ідеального поєднання телефону і зарядного пристрою".



Повідомляється, що цього року світовий ринок бездротової зарядки перевищить мільярд пристроїв, включно з передавачами і приймачами. Поява профілю Qi2 ще більше розширить ринок бездротової зарядки, відкривши його для нових типів аксесуарів, які раніше не могли заряджатися без дротів.

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