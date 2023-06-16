Україна отримала від ЄС обладнання для підвищення стійкості національної телеком-мережі

16 июня 2023 г., 13:35

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«Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» повідомила про отримання сучасного обладнання для потреб національної телекомунікаційної мережі, завдяки підтримці проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом.

Серед отриманого обладнання – комутатори та маршрутизатори, а також інше технічне та програмне устаткування. Все це дасть можливість забезпечити подальше удосконалення національної телекомунікаційної мережі та посилить її стійкість в умовах повномасштабного вторгнення та ракетних атак на інфраструктурні об’єкти. Завдяки цьому державні органи та установи матимуть надійний та стабільний зв’язок, зможуть виконувати покладені на них функції та надаватимуть державні послуги громадянам та бізнесу.

«Ми залишаємося непохитно відданими підтримці України в часи повномасштабної війни. Наша стійка підтримка поширюється на важливу сферу кібербезпеки через наш ключовий проєкт EU4DigitalUA. Співпрацюючи з Україною, ми маємо намір зміцнити її цифрову інфраструктуру, захистити її критичні інформаційні ресурси та добробут громадян», – підкреслив Ксав'є Камю, керівник секції управління та верховенства права Представництва Європейського Союзу в Україні.

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