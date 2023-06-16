IT-Integrator збудував для «Антонова» модульний центр обробки даних

16 июня 2023 г., 14:35

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Компанія «ІТ-Інтегратор» у співпраці з Alpha Grissin Infotech Ukraine, яка є офіційним дистриб’ютором обладнання Vertiv в Україні, розробили для ДП «Антонов» новий модульний центр обробки даних (МЦОД).

До початку повномасштабного вторгнення фахівці «ІТ-Інтегратор» спроєктували стаціонарний дата-центр у Гостомелі для авіатранспортного підрозділу ДП «Антонов». Будівництво планували розпочати саме у 2022 році, проте плани довелося дуже швидко змінювати та адаптуватися до форс-мажорних обставин. Щоб забезпечити безперебійну роботу підприємства в умовах війни, необхідно було нове рішення, де обов’язковими умовами стали час і швидкість розгортання. З урахуванням зазначеного, було ухвалено рішення переформатувати проєкт на користь модульного центру обробки даних з можливістю швидкого переміщення та встановлення на будь-якому майданчику будь-де.

«Модульний ЦОД виготовили, перевірили та запустили у рекордні терміни. Він складається з двох конструктивних елементів, що створюють внутрішній простір, в якому встановлені шафи для ІТ-обладнання, кондиціонери, джерела безперебійного живлення, електрощити, системи протипожежної безпеки. Усі системи інженерного забезпечення, включаючи структуровану кабельну мережу зібрали та протестували на виробництві, зокрема, роботу під навантаженням», – розповідає Наталія Герц, заступниця директора з цифрового розвитку та матеріально-технічного забезпечення ДП «Антонов».

Надійність та безвідмовність критичних підсистем забезпечує резервне обладнання та його вузли. Наприклад, рівень резервування для систем безперебійного живлення і розподілу енергоживлення – 2N. Конструкція модулів, їхнє зовнішнє облаштування, протипожежні двері, герметичні й пожежостійкі, електричні, комунікаційні та фреонові вводи відповідають класу вогнестійкості Е60/І45. Крім того, усі рішення відповідають чинним державним правилам і стандартам, вимогам безпеки та охорони праці, протипожежним і санітарно-гігієнічним нормам, забезпечуючи безпечну експлуатацію технічним персоналом замовника.

Проєкт враховує не тільки поточні потреби підприємства, а також передбачає можливості для масштабування у майбутньому. Модульні ДБЖ Vertiv Liebert APM з додатковими батарейними шафами забезпечують поступове збільшення потужності ДБЖ зі зростанням електроспоживання обладнанням інформаційних технологій. Також закладена можливість збільшення часу автономної роботи. Як резервне джерело електроживлення використовується дизель-генераторна електростанція Cummins.

Масштабувати можна також і систему охолодження. Для цього потрібно встановити додатковий кондиціонер до наявних міжрядних кондиціонерів Liebert CRD. Дані моделі мають високу холодопродуктивність і компактний корпус – при ширині 300 мм один Liebert CRD може відвести до 25 кВт тепла.

МЦОД обладнаний всіма необхідними інженерними системами. Моніторинг параметрів інфраструктури та довкілля здійснюється за допомогою програмного забезпечення Vertiv Environet.

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