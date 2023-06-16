Ринок ПК та планшетів чекає подальше падіння перед відновленням у 2024 році

16 июня 2023 г., 12:35

0

Tweet

Після важкого початку року IDC знизила свій прогноз щодо світових поставок ПК та планшетів, вони, як очікується, досягнуть 384,8 мільйона у 2023 р., що на 15,2% менше порівняно з минулим роком.





Попит продовжує охолоджуватися, оскільки багато макроекономічних показників погіршилися або залишилися незмінними за останні кілька місяців, що сприяло погіршенню прогнозу. Однак IDC очікує, що ринок відновиться у 2024 році, коли глобальні обсяги досягнуть 403,1 мільйона протягом року і зростуть до 425 мільйонів до кінця 2027 року.





"Оскільки світова економіка продовжує зазнавати труднощів, споживачі скорочують витрати, а комерційні покупці відкладають покупки, - говорить Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень IDC у сфері мобільності та відстеження споживчих пристроїв. - Споживчий попит ризикує зникнути, оскільки вони повертаються до допандемічних звичок, коли ПК не був центром їхніх щоденних обчислювальних потреб, однак очікується, що замовлення комерційних систем зростатимуть протягом 2024 року і допоможуть ринку ПК зростати понад допандемічних рівнів".





"За останні два роки середні ціни продажу (ASP) різко зросли внаслідок дефіциту компонентів, інфляції, перебоїв у логістиці та швидкої зміни асортименту продукції, - додає віце-президент IDC з досліджень пристроїв і дисплеїв Лінн Хуанг (Linn Huang). - Оскільки дефіцит раптово перетворився на надлишок, ми спостерігаємо зниження цін через ліквідацію та регресію асортименту. Ми очікуємо, що ця тенденція продовжиться протягом року, і прогнозуємо, що ASP знизяться на 2,8% до 700 дол. Це буде перше таке зниження за цілий рік з 2015 року".

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0

Tweet