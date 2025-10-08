У Нідерландах почнуть вироблятиме дрони для України

8 октября 2025 г., 8:15

0

Tweet

«Мілітарний», посилаючись на ресурс Defensemirror, інформує, що у Нідерландах розгорнули масштабне виробництво наземних та повітряних дронів, а також спеціальних акумуляторів для власної армії та України.



Як зазначається, виробництво розгорнули на майданчику компанії VDL у Борні. Ініціатива реалізується у тісній співпраці з трьома провідними компаніями: Milrem Robotics, Tulip Tech та DeltaQuad.



Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підписав відповідні угоди з учасниками проєкту та охарактеризував його як необхідне прискорення європейської обороноздатності на тлі війни в Україні.



Проєкт відзначають як один із найшвидших запусків оборонного виробництва в історії країни: перші виробничі лінії запущено за кілька місяців, тоді як зазвичай на це йдуть роки.



Міністерство оборони орендувало 120 тис. кв. м виробничих площ, де наявна інфраструктура дозволила негайно розпочати роботу. Для підтримки виробництва залучили й колишніх працівників VDL.



Партнерство між Міноборони Нідерландів і VDL розраховане щонайменше на десять років, додаткові виробничі лінії планується відкривати впродовж найближчих місяців.



Для Нідерландів цей проєкт має стратегічне значення, адже він спрямований на зниження залежності від іноземних постачальників і посилення автономії у виробництві військової техніки.



Обладнання, що сходить із ліній у Борні - від дронів та енергетичних систем - безпосередньо сприятиме підтримці Збройних Сил України.



У вересні стало відомо, що український кластер оборонних технологій Brave1 уклав перше міжнародне R&D-партнерство з провідною нідерландською організацією TNO.



Зазначається, що такий формат співпраці відкриває можливість залучити провідну міжнародну наукову спільноту для вирішення нагальних технологічних потреб фронту.



TNO фокусується, зокрема, на автономних системах, підтримці прийняття рішень, акустичних системах та підводному бою, електромагнетизмі та військових операціях, індивідуальній та організаційній ефективності, захисті, боєприпасах та зброї.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI