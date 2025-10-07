Qualcomm купує Arduino, розробника open-source платформи для розробки електроніки

7 октября 2025 г., 17:11

0

Tweet

Компанія Qualcomm Technologies офіційно оголосила про укладення угоди щодо придбання Arduino - італійської некомерційної організації, що є творцем однієї з найпопулярніших у світі open-source платформ для розробки електроніки. Умови угоди не розголошуються.





Зазначається, що цей крок прискорює стратегію Qualcomm, спрямовану на демократизацію доступу до її передових AI-технологій та продуктів для глобальної спільноти розробників.





Це придбання, яке очікує на схвалення регуляторних органів, поєднує провідні технології Qualcomm (обробка даних, графіка, комп'ютерний зір та АІ) із простотою, доступністю та великою спільнотою Arduino, що налічує понад 33 мільйони активних користувачів.





У Qualcomm заявили, що Arduino «збереже свій незалежний бренд, інструменти та місію», продовжуючи підтримувати широкий спектр мікроконтролерів та мікропроцесорів від різних постачальників, залишаючись відкритою платформою.





Наслідком цієї синергії є запуск Arduino UNO Q — першої плати Arduino з «подвійним мозком» (dual-brain board). Вона поєднує мікропроцесор на базі Qualcomm Dragonwing QRB2210 (який підтримує повне середовище Linux Debian) та мікроконтролер для контролю в реальному часі. Ця архітектура дозволить створювати складні рішення, які потребують високої обчислювальної потужності, від розумних домашніх систем до промислової автоматизації, реалізуючи концепцію «AI в одну мить» (“AI in a blink”).





Крім того, компанія представила Arduino App Lab — нове інтегроване середовище розробки, яке уніфікує процес роботи з Arduino для різних потоків: Real-time OS, Linux, Python та AI. Цей інструмент, інтегрований із платформою Edge Impulse (яку Qualcomm також нещодавно придбала), призначений для спрощення та прискорення створення, точного налаштування та оптимізації AI-моделей.





Керівники обох компаній висловили свій ентузіазм щодо угоди. Фабіо Віоланте (Fabio Violante), генеральний директор Arduino, заявив: «Об’єднання зусиль із Qualcomm Technologies дозволяє нам посилити нашу прихильність доступності та інноваціям. Запуск UNO Q — це лише початок». Накул Дуггал (Nakul Duggal), генеральний менеджер групи Automotive, Industrial and Embedded IoT у Qualcomm Technologies, наголосив, що інтеграція Arduino, Edge Impulse та Foundries.io прискорює бачення Qualcomm щодо демократизації доступу до передових AI-продуктів для глобальної спільноти розробників, надаючи мільйонам розробників чіткий шлях до комерціалізації їхніх рішень.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet