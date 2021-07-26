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Наушники OPPO Enco Buds обеспечивают ИИ-шумоподавление во время звонков

26 июля 2021 г., 15:39
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Наушники OPPO Enco Buds обеспечивают ИИ-шумоподавление во время звонков


По сообщению OPPO, в Украине стартовали продажи новых беспроводных наушников Enco Buds. Среди отличительных особенностей новинки отмечается поддержка специального игрового режима с низкой задержкой и ИИ-технологии шумоподавления во время звонков.

Наушники используют спецификацию беспроводной связи Bluetooth 5.2, поддерживающую бинауральную передачу звука с низкой задержкой.

Для новинки заявлено 24 часа автономной работы, а 15-минутная зарядка позволяет прослушивать музыку 6 часов подряд.

Чтобы активировать игровой режим с низкой задержкой, нужно трижды коснуться наушника. Отмечается, что в нем обеспечивается задержка не более 80 мс, что призвано существенно увеличить скорость игры и улучшить аудиовизуальную синхронизацию.

Для ОРРО Enco Buds предлагается три размера мягких силиконовых амбушюров, которые плотно прилегают к уху и не мешают при длительном ношении.

Размер динамика в наушниках 8 мм призван обеспечить отличные низкочастотные характеристики и глубокие басы. OPPO Enco Buds также поддерживают AAC (Advanced Audio Coding — продвинутый уровень аудиокодирования) –  протокол передачи звука высокой четкости с высокой скоростью кодирования, открывающий больше деталей аудиозаписи.

Во время звонков умный алгоритм на основе DNN различит голос среди фоновых шумов. Поэтому собеседник услышит его, даже в метро или на шумной улице.

Наушники OPPO Enco Buds оснащены защитой от брызг и пыли по стандарту IP54.

Беспроводные наушники ОРРО Enco Buds на данный момент представлены в Украине в белом цвете. Для новинки до 8 августа действует акционная цена 999 грн вместо 1199 грн.

Наушники OPPO Enco Buds обеспечивают ИИ-шумоподавление во время звонков

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