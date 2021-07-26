С целевыми атаками сталкивались более четверти организаций во всем мире

26 июля 2021 г., 14:45

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Почти каждый десятый предотвращаемый инцидент в организациях по всему миру классифицируются как критические и могут вызвать серьезные сбои либо сделать возможным несанкционированный доступ к корпоративным активам, по оценкам «Лаборатории Касперского». Такие случаи были зафиксированы практически во всех отраслях. Чаще всего они затрагивали государственные органы (41%), ИТ-компании (15%) и финансовые учреждения (13%).

Почти треть (30%) всех выявленных критических инцидентов – сложные целевые атаки. Причем, по сценкам экспертов, целевые атаки довольно распространены: с ними сталкивались более четверти организаций во всем мире (27%).

Около четверти (23%) – мощные атаки вредоносного ПО, в том числе вымогателей. В 9% случаев злоумышленники получали доступ к корпоративной ИТ-инфраструктуре посредством методов социальной инженерии.

Подавляющему большинству инцидентов (72%) был присвоен средний уровень критичности. Это означает, что если их не выявить вовремя, они могут повлиять на производительность активов или допустить возможность неправомерного использования данных.

Показательно, что при обнаружении сложных целевых атак, специалисты часто находили в корпоративных сетях артефакты предыдущих подобных кампаний. Это позволяет предположить, что организации часто подвергаются повторной сложной атаке, причем, вероятно, со стороны тех же злоумышленников.

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