Неоднозначность контента – ключ к его популярности

26 июля 2021 г., 16:15

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Согласно новому исследованию Университета Центральной Флориды (UCF), опубликованному в Journal of Computational Social Science, разногласия распространяются в Интернете быстрее и более широко, чем бесконфликтная информация.



Этот вывод сделан на основе изучения постов, помеченных как спорные, на Reddit, популярном сайте агрегации социальных новостей. Исследователи обнаружили, что такие сообщения просматривались почти вдвое большим количеством людей и распространялись почти в два раза быстрее по сравнению с сообщениями, не отмеченными как спорные.



Алгоритм Reddit считает сообщение спорным, если оно получает определенное количество поляризованных мнений, кроме того модератор может сам пометить так сообщение с любым количеством комментариев.



Из проанализированного авторами массива данных Reddit, содержавшего свыше 47 тыс. постов с сотней и более комментариев, отмечено спорными было примерно 23 тысячи постов. К полемичным постам было оставлено в общем счёте более 60 тыс. комментариев, тогда как остальные собрали менее 25 тысяч отзывов.



Хотя исследование показывает, что разногласия могут быть мощным способом заставить людей обратить внимание на сообщения, авторы советуют проявлять осторожность тем, кто постоянно поднимает спорные и провокационные темы в своих сообщениях в социальных сетях.



«Это приносит выгоду человеку, публикующему сообщения. Однако полемика в комментариях может вызвать разногласия и способствовать поляризации аудитории и общества», – предостерегают они.



Результаты исследования перекликаются с выводами предыдущих работ о том, что традиционные противоречия увеличивают распространение онлайновых слухов и дискуссий, особенно если материалы выкладываются анонимно.



Следующим шагом в работе команды из UCF будет анализ языка, используемого для разжигания таких противоречий, а также причин, по которым он притягивает внимание пользователей социальных сетей.

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