TSMC збільшить інвестиції в завод з виробництва мікросхем в Арізоні до 40 млрд дол.

Як повідомляє Financial Times, найбільший у світі контрактний виробник напівпровідників, TSMC, витратить 40 млрд дол. на будівництво заводів з виробництва мікросхем в Арізоні в рамках нового інвестиційного плану.



Торік TSMC оголосила, що побудує завод у США вартістю близько 12 мільярдів доларів. В рамках розширеного оновленого плану передбачає будівництво другої, більш сучасної фабрики, яка значно збільшить потужності з виробництва чипів.



Перша фабрика, яку TSMC будує в Арізоні, спочатку призначалася для виробництва процесорів з використанням техпроцесу 5 нм. За даними Financial Times, новий інвестиційний план вартістю 40 мільярдів доларів передбачає модернізацію цього заводу до більш досконалого техпроцесу 4 нм.



TSMC вже представила кілька версій свого нового техпроцесу. Найбільш просунута версія 4 нм, яка дебютувала в грудні минулого року, дозволяє створювати чіпи, тактова частота яких на 15% вище, ніж та, що може бути досягнута за допомогою технології компанії попереднього покоління.



Друга фабрика TSMC в Арізоні буде здатна випускати ще більш просунуті чіпи. За інформацією Financial Times, на ньому будуть виготовлятися чіпи, засновані на новітньому і найдосконалішому техпроцесі 3 нм. Як повідомляється, TSMC почала масове виробництво чіпів за цим техпроцесом кілька місяців тому.



Очікується, що перша ітерація 3 нм технології TSMC забезпечить на 15% вищу продуктивність, ніж 5 нм техпроцес. Крім того, очікується, що технологія сприятиме виробництву мікросхем, які використовують до 30% менше електроенергії.



Як повідомляється, перший завод в Арізоні повинен почати виробництво 4 нм чипів у 2024 році. Другий, більш сучасний завод почне виробляти чипи по нормам 3 нм в 2026 році. CNBC повідомляє, що потужності будуть здатні обробляти 600 000 кремнієвих пластин на рік, що достатньо для задоволення річного попиту на чіпи в США.



Інвестиції тайванської компанії були здійснені через чотири місяці після того, як президент Джо Байден підписав закон CHIPS, згідно з яким виділяється 52,7 мільярда доларів на підтримку вітчизняної розробки та виробництва мікросхем.

