TSMC займає вже 70% у сегменті контрактних виробників напівпровідників

2 сентября 2025 г., 16:35

0

Tweet

Згідно з останнім дослідженням аналітичної компанії TrendForce, глобальна виручка компаній, що займаються контрактним виробництвом чипів, у другому кварталі 2025 року досягла рекордних 41,7 млрд дол., що на 14,6% більше у квартальному обчисленні (QoQ).





Такій ситуації сприяла програма субсидування споживачів у Китаї, що прискорила раннє накопичення запасів, а також майбутній попит на нові смартфони, ноутбуки/ПК та сервери, які будуть запущені у другій половині року. Використання виробничих потужностей і поставки пластин значно покращилися по всій першій десятці напівпровідникових ливарних компаній.





Прогноз на третій квартал 2025 року передбачає, що сезонний попит на нові продукти стимулюватиме зростання замовлень. Просунуті техпроцеси отримають вигоду від сильного попиту на флагманські чипи, тоді як зрілі техпроцеси будуть підтримані замовленнями на допоміжні мікросхеми. У результаті очікується подальше зростання рівня завантаження виробничих потужностей, що сприятиме продовженню зростання виручки, хоч і помірнішими темпами.





TSMC продемонструвала видатні результати. Основні клієнти у сегменті смартфонів розпочали свої цикли нарощування виробництва, а сильні поставки AI GPU, ноутбуків та ПК сприяли зростанню поставок пластин і середньої ціни продажу (ASP). Виручка зросла на 18,5% у квартальному обчисленні, до 30,24 млрд дол, що збільшило її частку ринку до рекордних 70,2% і зміцнило лідерські позиції.





Samsung Foundry також показала хороші результати, отримавши вигоду від попиту на смартфони та нарощування виробництва Nintendo Switch 2. Поставки були зосереджені на високовартісних просунутих техпроцесах, що сприяло зростанню виручки на 9,2% у квартальному обчисленні, до 3,16 млрд дол, забезпечивши компанії частку ринку 7,3% і друге місце.





SMIC, бізнес якої хоча й був фактично посилений митами США та субсидіями Китаю, зіткнулася з проблемами, що залишилися з першого кварталу на її виробничих лініях з просунутими техпроцесами, що призвело до затримок поставок і зниження ASP. Її виручка знизилась на 1,7% у квартальному обчисленні, до 2,21 млрд дол, а частка ринку трохи опустилася до 5,1%, хоча компанія зберегла третє місце.





UMC показала хороші результати, зі зростанням як поставок, так і ASP, що підняло виручку на 8,2% у квартальному обчисленні, до 1,9 млрд дол., і забезпечило 4,4% частки ринку. Компанія посіла четверте місце.





GlobalFoundries отримала вигоду від накопичення запасів для нових продуктів та помірного покращення ASP. Її виручка зросла на 6,5% у квартальному обчисленні, до 1,69 млрд дол., що розмістило компанію на п'ятому місці з часткою 3,9%.





Поставки компаній другого ешелону також покращилися завдяки замовленням на допоміжні чипи, що використовуються в нових продуктах.





На тлі субсидій споживання в Китаї та прагнення до локалізації виробництва напівпровідників, компанія HHGrace, дочірня структура HuaHong Group, відзначила покращення завантаження виробничих потужностей у другому кварталі, що призвело до послідовного зростання загального обсягу поставок пластин. Хоча це було частково компенсовано незначним зниженням ASP, виручка все ж зросла на 4,6% у квартальному обчисленні. Включаючи HLMC та інші пов'язані підприємства, консолідована виручка HuaHong Group зросла приблизно на 5%, досягнувши 1,06 млрд дол., що забезпечило їй 2,5% частки ринку і стійке шосте місце.





Vanguard повідомила про збільшення виручки на 4,3% у квартальному обчисленні до майже 379 млн дол., і опинилася на сьомому місці.





Tower покращила завантаження своїх виробничих потужностей завдяки відновленню накопичення запасів клієнтами для запусків у другій половині року, що збільшило виручку на 3,9% у квартальному обчисленні, і компанія зберегла восьме місце з 372 млн дол.





Nexchip також отримала вигоду від попиту, зумовленого субсидіями, та зростання замовлень на периферійні IC, хоча низьке ціноутворення обмежувало потенціал зростання. Її виручка зросла майже на 3% у квартальному обчисленні, до 363 млн дол., що поставило її на дев'яте місце.





Нарешті, PSMC досягла виручки в 345 млн дол., що на 5,4% більше у квартальному обчисленні, і посіла десяте місце.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6