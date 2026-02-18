Anthropic випускає Claude Sonnet 4.6 з вікном контексту в 1 мільйон токенів

18 февраля 2026 г., 12:35

0

Компанія Anthropic презентувала оновлення своєї середньої моделі - Claude Sonnet 4.6. Головним технічним проривом стало впровадження контекстного вікна обсягом у 1 мільйон токенів, що раніше було доступне лише у флагманській версії Opus. Це дозволяє системі одночасно опрацьовувати цілі бібліотеки коду або сотні сторінок фінансової звітності без втрати логічного зв’язку. Для користувачів тарифів Free та Pro нова модель стає основною за замовчуванням, причому вартість використання через API залишилася на рівні попередньої версії 4.5.



Модель продемонструвала значний прогрес у навичках автономного керування інтерфейсами. Завдяки новій функції Claude Cowork, система здатна самостійно виконувати складні послідовності дій: заповнювати форми, перемикатися між вкладками браузера та взаємодіяти з файлами безпосередньо в операційній системі. Також розробники додали механізм «адаптивного мислення», який дозволяє моделі самостійно вирішувати, коли варто витратити більше обчислювальних ресурсів на глибоке міркування, а коли дати швидку відповідь.



Anthropic фактично стирає межу між середнім та преміальним сегментами нейромереж, роблячи професійні інструменти доступними для масового ринку. Рішення залишити ціну незмінною при радикальному збільшенні контексту — це стратегічний крок для перехоплення розробників у Google та OpenAI. Компанія робить ставку на перетворення АІ з текстового помічника на повноцінного оператора робочого простору. Це посилює тиск на виробників традиційного корпоративного софту, оскільки потреба в окремих плагінах для інтеграції відпадає, коли модель навчилася бачити і використовувати екран так само, як людина.

