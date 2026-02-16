Samsung, SK hynix та Micron об’єднають зусилля для забезпечення NVIDIA пам’яттю HBM4

16 февраля 2026 г., 14:35

Згідно з останнім аналізом компанії TrendForce, розвиток АІ-інфраструктури продовжує стимулювати попит на графічні процесори, а наступна платформа NVIDIA Rubin стане основним каталізатором масового впровадження пам’яті HBM4. Три провідні постачальники — Samsung, SK hynix та Micron — зараз знаходяться на фінальній стадії валідації своїх рішень HBM4. Очікується, що цей процес буде завершено до другого кварталу 2026 року, що дозволить сформувати стійку екосистему постачання для потреб тех-гіганта.



Samsung, завдяки стабільності своїх продуктів, має всі шанси отримати сертифікацію першою. SK hynix та Micron, як очікується, завершать процедуру невдовзі після цього. TrendForce зазначає, що стрімке поширення сценаріїв використання АІ, особливо серед північноамериканських хмарних провайдерів (CSP), які змагаються за лідерство у сфері АІ-агентів, значно посилило динаміку попиту з кінця 2025 року. Прискорене розгортання АІ-серверів зміцнює позитивні прогнози щодо зростання споживання пам’яті HBM4 у найближчі роки.



На стороні пропозиції ситуація залишається напруженою через загальний дефіцит пам’яті. Ціни на звичайну DRAM різко зросли з четвертого кварталу 2025 року, що дещо скоротило історичну перевагу HBM у прибутковості. Через це виробники пам'яті змушені ретельно переглядати розподіл потужностей між HBM та стандартною DRAM, щоб збалансувати доходи та зобов'язання перед клієнтами. У таких умовах залежність NVIDIA лише від одного постачальника могла б зашкодити масштабуванню платформи Rubin, тому компанія зацікавлена в інтеграції всіх трьох виробників у свій ланцюжок постачання.

