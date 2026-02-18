 
Понад 714 тонн обладнання для енергетики надійшло на склади хабів Міненерго за останні тижні

18 февраля 2026 г., 10:25

«Ситуація з електропостачанням залишається складною. У більшості зон світло є 3–4 години після 7–8 годин відсутності, в окремих складних випадках - лише 2–3 години. Над відновленням електропостачання сьогодні в Києві працювали 62 бригади», - зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Щодо гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів Денис Шмигаль повідомив, що лише за одну добу з хабів Міненерго відвантажили понад 13 тонн енергетичного обладнання. Це - генератори, силові трансформатори, гідравлічні агрегати, вимикачі. 

«Україна отримала гуманітарну допомогу від Молдови для підтримки енергосектору. Обладнання вже доставлено. У складі вантажу – автоматичні вимикачі, трансформатори тощо. Додатково доставлені 46 генераторів з Литви для Міноборони та 500 генераторів з ЄС для столиці. Домовились про 22 генератори зі Швейцарії, 9 зі Швеції. У дорозі 3 генератори з Литви та 5 з Австрії. Загалом на склади хабів Міненерго за останні тижні надійшло понад 714 тонн різного обладнання», - наголосив очільник Міненерго.

