Нові інтерактивні дисплеї ViewSonic ViewBoard IFP63 підтримають 4K PCAP сенсорну технологію

Компанія ViewSonic оголосила про запуск нової серії інтерактивних дисплеїв ViewBoard IFP63. Це останнє доповнення до портфоліо рішень із сертифікацією EDLA. Створені для сучасної спільної роботи, дисплеї з роздільною здатністю 4K UHD поєднують ультраточний PCAP-сенсор, інтелектуальну інтеграцію програмного забезпечення та централізоване IT-керування — забезпечуючи готове до майбутнього рішення для корпоративного сегмента та закладів вищої освіти.



Серія ViewBoard IFP63 забезпечує максимально природний і інтуїтивний досвід письма. Завдяки 50-точковій PCAP-технології з практично нульовою затримкою та відхиленням дотиків долоні, користувачі отримують плавну взаємодію в реальному часі. Функція Write Away дозволяє робити нотатки без застосунків поверх будь-якого джерела сигналу. Додатково дисплей підтримує стилус ViewSonic VB-PEN-201, що забезпечує швидке перемикання кольорів одним дотиком.



Пристрої працюють на оновлюваній ОС Android із сертифікацією EDLA, оснащені восьмиядерним процесором і до 32 ГБ оперативної пам’яті. Підтримка NFC-автентифікації та єдиного входу (SSO) спрощує доступ у спільних просторах, забезпечуючи персоналізований досвід.



Створена як повноцінний центр спільної роботи, серія ViewBoard IFP63 інтегрується з ПЗ ViewSonic. Вбудований TeamOne забезпечує динамічний брейнштормінг у режимі реального часу для учасників у приміщенні й дистанційно. AirSync підтримує бездротове транслювання у режимах split, extended та group display, дозволяючи безпечно ділитися контентом із будь-якого пристрою.



Прямий доступ до Google Play Store дає змогу завантажувати широкий спектр застосунків для продуктивності та співпраці.



Для зручності підключення серія має розширений набір інтерфейсів, включно з чотирма портами USB-C. Один із них розташований зверху — для зручної інтеграції камери у відеоконференціях.



Серія ViewBoard IFP63 спрощує роботу IT-менеджерів завдяки нативній підтримці Google Workspace. Вбудовані функції безпеки включають автоматичні оновлення Google, Google Play Protect, шифрування даних та двостороння автентифікація.



IT-адміністратори можуть ефективно керувати парком пристроїв через ViewSonic Manager — централізоване рішення для дистанційного моніторингу, оновлень і діагностики.



Доступні у діагоналях 65", 75" і 86", дисплеї забезпечують яскравість 450 ніт і чітке зображення навіть у добре освітлених приміщеннях. Вбудована саундбар-система із сабвуфером і масивом із восьми мікрофонів гарантує високу якість звуку під час презентацій і відеодзвінків.



Серія ViewBoard IFP63 зареєстрована на рівні EPEAT Gold і демонструє до 32% вищу енергоефективність порівняно з попереднім поколінням. Вбудовані сенсори автоматично регулюють яскравість залежно від освітлення та активують режими енергоощадження на основі датчиків руху. Це знижує споживання енергії, витрати на експлуатацію та екологічний вплив.



Серія інтерактивних дисплеїв ViewSonic IFP63 уже доступна в авторизованих партнерів і дистриб’юторів.

