Meta замовила мільйони чіпів Blackwell та Rubin у NVIDIA

Корпорації Meta та NVIDIA оголосили про розширення стратегічного партнерства, що охоплює кілька поколінь обчислювальних платформ. У межах угоди Meta розгорне мільйони графічних прискорювачів на архітектурах Blackwell та Rubin у своїх нових дата-центрах. 

Компанія Марка Цукерберга також стане першою, хто масштабно впровадить центральні процесори Grace як незалежні вузли для обробки специфічних завдань виводу. Це частина загального плану з капітальних витрат, що сягають 135 млрд дол. на рік.

Співпраця включає спільну розробку мережевих стандартів на базі Spectrum-X Ethernet та впровадження систем конфіденційних обчислень для захисту даних у WhatsApp. 

Команди інженерів обох компаній вже працюють над оптимізацією нової мовної моделі Avocado, яка має стати фундаментом для наступного покоління сервісів персонального суперінтелекту. 

Проєкт передбачає будівництво гігантських об’єктів, таких як 5-гігаватний центр Hyperion у Луїзіані, що забезпечить необхідну потужність для навчання нових алгоритмів.

Партнерство фіксує перетворення Meta на найбільшого у світі власника обчислювальних потужностей для АІ. 

Масштаб інвестицій свідчить про те, що Meta бачить володіння інфраструктурою як головну конкурентну перевагу, яка дозволить їй домінувати в епоху автономних цифрових систем незалежно від того, як розвиватимуться самі моделі.

