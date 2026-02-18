Meta замовила мільйони чіпів Blackwell та Rubin у NVIDIA

18 февраля 2026 г., 9:35

Корпорації Meta та NVIDIA оголосили про розширення стратегічного партнерства, що охоплює кілька поколінь обчислювальних платформ. У межах угоди Meta розгорне мільйони графічних прискорювачів на архітектурах Blackwell та Rubin у своїх нових дата-центрах.



Компанія Марка Цукерберга також стане першою, хто масштабно впровадить центральні процесори Grace як незалежні вузли для обробки специфічних завдань виводу. Це частина загального плану з капітальних витрат, що сягають 135 млрд дол. на рік.



Співпраця включає спільну розробку мережевих стандартів на базі Spectrum-X Ethernet та впровадження систем конфіденційних обчислень для захисту даних у WhatsApp.



Команди інженерів обох компаній вже працюють над оптимізацією нової мовної моделі Avocado, яка має стати фундаментом для наступного покоління сервісів персонального суперінтелекту.



Проєкт передбачає будівництво гігантських об’єктів, таких як 5-гігаватний центр Hyperion у Луїзіані, що забезпечить необхідну потужність для навчання нових алгоритмів.



Партнерство фіксує перетворення Meta на найбільшого у світі власника обчислювальних потужностей для АІ.



Масштаб інвестицій свідчить про те, що Meta бачить володіння інфраструктурою як головну конкурентну перевагу, яка дозволить їй домінувати в епоху автономних цифрових систем незалежно від того, як розвиватимуться самі моделі.

